Wo Tierschutz im Waldviertel gelebt wird .

Der Welttierschutztag hat zum Ziel, auf das Leid der Tiere aufmerksam zu machen. Nur wenige fühlen sich für sie verantwortlich, in den Bezirken Horn, Gmünd, Waidhofen und Zwettl kümmern sich zwei Stationen um Hunde, Katzen und mehr: der Tierschutzverein Countryhof in Feinfeld (Bezirk Horn) und das Tierheim Schlosser in Gastern (Bezirk Waidhofen).