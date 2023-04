Saisonstart in der Kunstfabrik mit Werken von Grall und Köck

Im Projektraum der Kunstfabrik stellt die 1985 in Graz geborene und in Wien lebende Künstlerin Gertraud Köck Siebdrucke auf Papier und Objekte aus Plexiglas aus. Ein sieben Meter langes Kunstwerk aus beidseitig ganzflächig mit Siebdruck gestaltetem Papier ist in dreidimensionalem Wellenwurf an der Wand angebracht und zieht unweigerlich die Blicke der Besucher beim Eintritt in den Raum auf sich.

Eine Assemblage aus dreizehn dreidimensional geformten und mit geometrischen Mustern in schwarzer Farbe bestückten Plexiglas-Objekten wirft Schatten an die Wand. Zwölf dieser Stücke sind in Form eines Orthogons gehängt, das dreizehnte als Außenseiter daneben.

Gertraud Köck legte an der Wiener Kunstschule ihr Diplom in Keramik und Produktgestaltung ab und studiert seit 2018 an der Akademie der bildenden Künste Wien im Fachbereich Grafik und druckgrafische Techniken. Sie lebt und arbeitet in Wien.

Tochter stelle Friedl Gralls Werke vor

Die beiden Töchter und die Frau des 2016 verstorbenen Künstlers und Lehrers Friedrich „Friedl“ Grall: Antonia, Nora und Elisabeth Eckhart. Foto: Monika Freisel

In den Galerieräumen im Erdgeschoß sind Werke von Friedrich „Friedl“ Grall zu sehen, Bilder und Zeichnungen aus 30 Jahren seines Schaffens. Grall, 1961 in Wien geboren und dort aufgewachsen, studierte an der Universität für Angewandte Kunst, er war nicht nur Künstler, sondern auch ein beliebter Lehrer. Ab 1992 gab er Kunstunterricht am Gymnasium in Zwettl, ab 2003 auch am Gymnasium in Waidhofen. Im Jahr 2016 verstarb er im Alter von nur 55 Jahren.

Nora Eckhart, Tochter von Friedl Grall, mit der Kuratorin der Kunstfabrik, Dominique Gromes. Foto: Monika Freisel

Friedl Gralls Leben und Werke wurden von seiner Tochter Nora Eckhart vorgestellt, selbst bildende Künstlerin mit Atelier in Pürbach und Gründerin des Vereins „living rooms“ ebendort. Gralls zweite Tochter Antonia Eckhart ist Musikerin, sie studiert Jazzgesang und sorgte bei der Vernissage für den musikalischen Beitrag mit zwei eindrucksvollen Eigenkompositionen und einem Stück von Tom Waits, dessen Musik ihr Vater sehr mochte.

Antonia Eckhart bot sowohl Eigenkompositionen als auch einen Tom-Waits-Song dar. Foto: Monika Freisel

Aus dem Schaffen Friedl Gralls sind Malereien und Grafiken, abstrakte Bilder ebenso wie naturalistische Landschafts- und Architekturmalereien, Tuschezeichnungen und farbenfrohe Arbeiten mit dem Pinsel zu sehen.

Ein farbenfrohes Bild ohne Titel des Künstlers Friedl Grall. Foto: Monika Freisel

Die beiden Ausstellungen in der Kunstfabrik sind noch bis 14. Mai von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu besichtigen.

