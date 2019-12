Werkzeug, Fahrzeug & Co. an einem Ort zusammengeführt .

„Jetzt sehen wir endlich, was wir alles haben“, schmunzelt Bürgermeister Anette Töpfl in der Halle, wo drei Streufahrzeuge und eine Pritsche steht. Die Marktgemeinde hat den soeben errichteten Bauhof mit allen an einem Platz zusammengeführten Arbeitsgeräten am Samstag eröffnet.