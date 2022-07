Hauskonzert: Virtuoses Spiel am Klavier

Werbung

Eine unerwartete, kurzfristige Planänderung gab es im Kulturtreffpunkt „La Petite Grange“ von Roswitha Lamb: Nur drei Tage vor dem für Samstagnachmittag geplanten Konzert „My Favourite Songs“ mit Alex Paul sagte der Musiker krankheitsbedingt ab. Roswitha Lamb gelang es, mit dem Konzertpianisten Philipp Kronbichler einen mehr als würdigen „Ersatz“ zu finden – wobei der Begriff angesichts Kronbichlers Ausnahmetalent eigentlich völlig fehl am Platze ist.

Geboren im Jahr 1980 in St. Pölten, absolvierte Kronbichler eine Ausbildung als klassischer Konzertpianist an den Musikhochschulen in Salzburg, Wien und Köln.

Mit Hingabe, Feinfühligkeit und Fingerfertigkeit meisterte der Pianist und Komponist trotz kurzer Vorbereitungszeit ein anspruchsvolles Programm, das mit Joseph Haydns letzter Klaviersonate aus dem Jahr 1794 begann. Sie weist mit ihren dynamischen Kontrasten, ihrer Virtuosität und rhythmischen Energie bereits auf den Stil Ludwig van Beethovens voraus. Es folgte die sogenannte „kleine“ A-Dur-Sonate von Franz Schubert, die erst ein Jahr nach dessen Tod veröffentlicht wurde und durch ihre auch bei Schubert in dieser Konsequenz selten zu findende Lieblichkeit auffällt.

Der Höhepunkt war schließlich Johann Sebastian Bachs Chaconne für Violine in der maßstabsetzenden Klavierfassung von Ferruccio Busoni, die aus Bachs Schaffen hervorsticht. Die Antwort, warum Bach dieses ungewöhnliche Werk schuf, dürfte im Tod seiner ersten Frau Maria Barbara im Entstehungsjahr 1720 begründet liegen. Schriftliche Beweise dafür gibt es zwar nicht, aber die zeitliche Nähe legt nahe, dass Bach in diesem Werk den ungeheuren Schock dieses Verlusts verarbeitete und daher auf die Solovioline setze – sie war damals das Instrument mit dem größen und innigsten Ausdruck.

