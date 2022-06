Kulturgenuss mit Cello

Werbung

Dass das Cello nicht nur im klassischen Orchester seine Daseinsberechtigung hat, zeigte Peter Hudler am vergangenen Samstag bei einem Hauskonzert in „La Petite Grange“. Musikfreundin Roswitha Lamb hatte eine kleine Schar von Gästen dazu einge laden. Kraftvoll-leidenschaftlich und poetisch-musikalisch nahm Peter Hudler die Zuhörer mit auf eine Reise, die vom Barock bis zum Rock reichte, lud ein auf eine Folk-Inspiration und auf ein Intermezzo mit Jazz, klassischer Moderne und improvisatorischen Elementen.

Peter Hudler studierte Konzertfach Violoncello am Konservatorium Wien und am Mozarteum Salzburg, wo er mit Auszeichnung den Master of Arts abschloss. Er war als Cellist und Solocellist in verschiedenen Ensembles österreich- und europaweit unterwegs. Derzeit leitet er in Wien eine innovative Konzertreihe rund um das Cello.

„Heute hören Sie einmal nicht den klassischen Bach, heute spiele ich für Sie einmal die Stücke, die auch so richtig Spaß machen“, verkündete er zu Beginn seiner Darbietung. Und er sollte recht behalten.

