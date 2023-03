Erfolge bei „prima la musica“ für Musikschule Vitis

Jitka Cudla, Marlies Marksteiner und Peter Ranftl freuen sich über den Erfolg. Foto: privat

„Wir gratulieren herzlich unseren Schülern zu den erfolgreichen Teilnahmen am Landeswettbewerb prima la musica“, freut sich Musikschulleiter Manfred Kreutzer vom Musikschulverband Vitis über die Prämierungen „seiner“ Schülerinnen.

Marlene Fasching überzeugte die hochkarätige Jury und erreichte in Horn in der Altersgruppe II einen 1. Preis, mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb in Graz. Ihr Programm umfasste die Stücke Horn Concerto Nr. 3 von Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto op. 64 Andante von Felix Mendelssohn Bartholdy und The Victor von Raymond M. Endresen.

Marlies Marksteiner an der Querflöte ist erst im zweiten Lernjahr und erreichte in der Altersgruppe B einen ausgezeichneten 1. Preis. Sie spielte unter anderem ein Allegretto von Joseph Haydn, Hacienda von James Rae, Ostinato und Manolo’s Song von Daniel Hellbach. „Besonderer Dank gilt den Lehrern Florian Bauer und Peter Ranftl sowie der Korrepetitorin Jitka Cudla für die Motivation zu den Höchstleistungen“, so Kreutzer.

