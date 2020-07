Das Wetter war den etwa 40 Musikern der Stadtkapelle Raabs unter der Leitung von Kapellmeister Roland Haas am Freitagabend wahrlich nicht hold: Das Sommerabendkonzert am Hauptplatz von Weikertschlag, das so temperamentvoll unter nur wenigen, scheinbar harmlosen Wolken begonnen hatte, musste nach kurzer Zeit unterbrochen werden, da plötzlich leichter Regen einsetzte.

Unterm Schirm ging es weiter

Flott wurden drei Marktschirme herbeigeholt und aufgestellt, der Regen hörte vorübergehend auf, und die Musiker, geschützt von den Schirmen, konnten das Konzert fortsetzen. Mit schwungvollen Märschen und Polkas, für Blasmusik adaptierten Operettenarien, Filmsoundtracks und auch Pop- und Unterhaltungsmusik versetzten die Bläser mit ansteckender Begeisterung und Können die Gäste in beste Laune - bis die ersten Blitze, bedrohliches Donnergrollen und der nun umso heftiger einsetzende Regen das Konzert beendete, sehr zum Bedauern des Orchesters und ganz besonders der Zuhörer.