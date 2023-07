Planungsleistungen für fünfte Gruppe im Raabser Kindergarten vergeben

Für den Einbau der fünften Kindergartengruppe in die Räumlichkeiten der Mittelschule - die NÖN berichtete - wurden diverse Planungsarbeiten an die „Planen-bauen-wohnen und Energieausweis GmbH Ing. Herbert Leeb“ vergeben. Der Gesamtpreis für diese Dienstleistungen beträgt 11.750 Euro. Weiterss wird auch die Ausschreibung und die Herstellungsüberwachung der ausgeschriebenen Gewerke von dieser Firma erledigt. Die Planungsarbeiten sollen spätestens im September beginnen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt der Sitzung war der Beschluss des ersten Nachtragsvoranschlags für das Jahr 2023. Für die Finanzierung verschiedener Projekte sind laut Entwurf im ersten Nachtragsvoranschlag und den bereits beschlossenen Voranschlag für 2023 insgesamt Darlehensaufnahmen in der Höhe von rund 1,7 Millionen Euro notwendig. Es werden jedoch voraussichtlich aber nicht alle Projekte bzw. Vorhaben heuer realisiert werden. Konkret wurden folgende Darlehensaufnahmen genehmigt: 80.000 Euro für den Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen, 23.000 Euro für den Fenstertausch im Turnsaal der Volksschule, 213.000 Euro für Wasserversorgungsanlage Raabs und Eibenstein, sowie 81.000 Euro für die Abwasserbeseitigungsanlage in Alberndorf.

In Nonndorf werden von der Stadtgemeinde Raabs die Abwasserbeseitigungsanlage und der Kanal erneuert bzw. an den Stand der Technik angepasst. In diesem Zuge soll auch eine öffentliche Trinkwasserleitung errichtet werden – 18 Liegenschaftseigentümer haben sich dafür ausgesprochen und neun dagegen.

Aufgrund einer Siedlungserweiterung in Speisendorf ist die Erweiterung von vier Lichtpunkten notwendig. Dazuu wird eine Lichtservice Zusatzvereinbarung zum bestehenden Lichtservice Übereinkommen mit der EVN abgeschlossen. Die Errichtung der vier Lichtpunkte kostet insgesamt 11.732,51 Euro.