Ein wichtiger Baustein für die Herstellung eines Corona-Impfstoffs kommt aus Dobersberg: Die Firma Metalltechnik Kainz stellt für die Produktion einer für den Impfstoff nötigen Substanz vier Fertigungsbehälter her.

Kunde ist ein österreichisches Biotechnologieunternehmen, mit dem die Firma schon früher zusammengearbeitet hat. Die Anforderungen an die doppelwandigen Fertigungsbehälter, die 70 Liter fassen und einen Druck zwischen -1 und 3 bar sowie Temperaturen bis 130°C aushalten müssen, sind hoch: „Aufgrund der doppelwandigen Konstruktion müssen Innen- und Außenrohr verschweißt werden, und zwar so, dass nachher nichts mehr von den Schweißnähten zu sehen und zu fühlen ist. Die Oberflächen müssen nach genau definierten Kriterien poliert sein, damit sichergestellt ist, dass sich nirgends Produktrückstände festsetzen können“, erklärt Firmenchef Alexander Kainz.

28.000 Euro pro Behälter

Ende Jänner muss der erste Behälter fertig sein, bis Ende Februar die übrigen drei. Die Zeit drängt, denn die Impfstoffproduktion muss so schnell wie möglich hochgefahren werden. 28.000 Euro kostet ein solcher Behälter.

Die Oberflächen der Behälter müssen nach Vorgabe poliert werden. Metalltechnik Kainz

Für die Metalltechnik Kainz ist dies nicht der erste Pharma-Auftrag. Die von Kainz vor fünf Jahren als Ein-Mann-Betrieb gegründete Firma hat vor zwei Jahren mit der Herstellung von Sonderbauteilen und Behältern für den pharmazeutischen Bereich begonnen und besitzt auch die entsprechende Zertifizierung. Für die Impfstoffkomponenten-Produktionsbehälter muss die Firma ihre Zertifizierungsstufe erhöhen. „In Absprache mit dem TÜV konnten wir schon vor Abschluss der Zertifizierung mit der Produktion beginnen, weil die Zeit drängt“, erläutert Kainz. Rund 12.000 Euro investiert der Betrieb in die Zertifizierung. Die Entwicklung der Behälter nahm 300 bis 400 Mannstunden in Anspruch.

Firma ist spezialisiert auf Einzelanfertigungen

Erfahrung mit Einzelanfertigungen hat Kainz, denn neben der relativ neuen Pharma-Schiene gehören auch Maschinen und Anlagen für die Lebensmittelproduktion zum Produktportfolio – sonst kennt man die Firma in der Umgebung vor allem für ihre Geländer und Metallzäune. „Im Lebensmittelbereich haben wir es auch stets mit kundenspezifischen Einzelanfertigungen zu tun, das sind alles keine Standard-Bauteile aus einem Katalog“, betont Kainz. Mit ihren somit drei Standbeinen – allgemeiner Metallbau, Lebensmittelproduktion und Pharmaindustrie - sieht der Firmengründer den Betrieb gut aufgestellt. 13 Mitarbeiter haben bei Kainz mittlerweile einen Arbeitsplatz.

Ein MTK-Mitarbeiter bei Schweißarbeiten am Deckel eines Behälters. Metalltechnik Kainz

Von Corona-Einbrüchen spürt man in Dobersberg nichts: „Wir sind bis weit ins nächste Jahr mit Aufträgen ausgelastet. Der Umsatz im privaten Bereich war heuer so hoch wie noch nie, weil viele Leute statt eines Urlaubs lieber in ihr Zuhauses investiert haben“, ist Kainz zufrieden.