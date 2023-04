Aufregung um Supermarktpläne in Dobersberg: Bürgerinitiative gegründet

Obwohl derartige Pläne laut Bürgermeister Martin Kößner (ÖVP) erst ganz am Anfang stehen würden und noch nicht einmal geklärt sei, ob die Errichtung eines Supermarktes auf diesen Flächen raumordnungstechnisch überhaupt durchführbar ist, formiert sich bereits Widerstand.

Die neu gegründete und unparteiliche Bürgerinitiative „Unser-Ortszentrum-muss-leben“, möchte einen respektvollen Diskussionsprozess für eine zukunftsweisende Ortsentwicklung anstoßen. „Wir befürchten durch die in die Vergangenheit gewandte Sichtweise nicht nur das endgültige Aussterben des Ortszentrums wie in vielen anderen Orten, sondern vermissen auch eine ergebnisoffene sachliche Diskussion“, sagt Margit Metz von der Bürgerinitiative. „Die Bauplätze wurden wegen eines dringenden Wohnbedürfnisses in unserer Gemeinde für junge Familien geschaffen, dazu sollen sie auch verwendet werden“, fordert Metz. Eine Rücksichtnahme auf die Interessen der Schüler und älteren Personen sei geboten, eine Rücksichtnahme auf Einzelinteressen zu unterlassen.

In einem Umkreis von 17 Kilometern gäbe es bereits mehr als 20 Supermärkte. Jetzt einen Supermarkt am Ortsrand zu errichten, würde das Ende des seit Jahrzehnten ansässigen Nahversorgers im Ortszentrum bedeuten und die Verödung des Ortskerns beschleunigen, fürchtet die Bürgerinitiative.

Durch den Verlust des Nahversorgers im Ortszentrum werde außerdem das Versprechen gegenüber den Bewohnern des „Betreuten und jungen Wohnens“ gebrochen, die einen kurzen Fußweg zum täglichen Einkauf und anderen Dienstleistungen einschließlich Post erhalten sollten. Auch den Schülern werde der kurze Weg zum Jauseneinkauf genommen.

Öffentliche Versammlung gefordert

Die unparteiliche Bürgerinitiative fordert in einer Presseaussendung eine transparentere Entscheidungsfindung. Sie schlägt vor, vor der Beschlussfassung eine öffentliche Versammlung abzuhalten, um Vor- und Nachteile zu diskutieren. Zusätzlich sollte ein Konzept für die Entwicklung des Ortszentrums und eine nachhaltige Zukunft der Gemeinde erstellt werden, bevor der Grundverkauf für den Supermarkt von der Gemeinde beschlossen wird.

Eine entsprechende Petition auf openpetition.eu zählte mit Stand Montag 174 Unterstützende, davon 87 in Dobersberg. Zusammen mit Unterschriftenlisten in Geschäften kommt die Initiative laut eigenen Angaben bereits auf über 300 Unterschriften.

Bürgermeister Martin Kößner hält die Aufregung für verfrüht. „Es haben sich Supermarkt-Konzerne bei uns gemeldet, das stimmt, aber bevor hier irgendetwas weiter entschieden werden kann, müssen wir von der Abteilung für Raumplanung prüfen lassen, ob und in welcher Form dort überhaupt ein Markt gebaut werden kann und ob die entsprechende Widmung möglich ist“, stellt Kößner klar.

Mut zum Neinsagen

