2020 ist für die Kultur kein leichtes Jahr: Zuerst der Lockdown im Frühjahr, dann eine Phase der vorsichtigen Normalisierung im Sommer, und schließlich wieder strengere Beschränkungen im Herbst, die vergangene Woche in einem weiteren Lockdown endeten.

Galerie wird wie Geschäft eingestuft

Das kulturelle Leben im Bezirk Waidhofen liegt damit am Boden – aber nicht zur Gänze: Denn die „Kunst.Galerie.Waldviertel“ ist weiterhin geöffnet, weil sie durch ihre Verkaufstätigkeit für die Behörde ähnlich wie ein Geschäft beurteilt wird, und daher nicht zusperren muss. „Ich habe alles mit der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen besprochen, was wir dürfen und was nicht. Wir haben eine Fläche von etwa 300 m , könnten mit der Zehn-Quadratmeter-Regel theoretisch 30 Besucher auf einmal hereinlassen, aber in der Praxis halten sich vielleicht zwei oder drei Leute gleichzeitig hier auf“, fasst Betreiber Jimmy Moser zusammen.

Vernissagen und Gruppenführungen sind freilich nicht möglich, auch ein Besuch einer größeren Gruppe mit mehr als sechs Personen wäre nach den derzeit geltenden Regeln nicht erlaubt. „Solche Gruppenbesuche kommen aber ohnehin nicht vor“, schränkt Galerieassistentin Sonja Eder ein.

Öffnungszeiten leicht reduziert

Die Galerie hat ihre Öffnungszeiten leicht reduziert und den Mittwoch gestrichen: Von Donnerstag bis Sonntag ist jetzt von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Trotz der aktuellen Corona-Situation kommen immer wieder Besucher, oft mit konkretem Kaufinteresse. Erst am Vormittag vor dem NÖN-Gespräch wechselte ein Werk seinen Besitzer. „Wir sehen uns als Kulturvermittler und wollen Künstlern eine Plattform bieten, um ihre Werke ausstellen und verkaufen zu können. Im Lockdown ist für Künstler jede Möglichkeit, das tun zu können, viel wert, darum bleibt unsere Galerie auch geöffnet, solange wir es können und dürfen“, betont Moser.

Bis 22. November kann man noch die aktuelle Ausstellung von Marcus Stiehl bewundern, die für den 27. November geplante Eröffnung der Ausstellung von Peter Weber und Josef Temper musste abgesagt werden. „Wir haben uns zusammen mit den Künstlern dafür entschieden, für heuer auch keinen Ersatztermin aufzustellen. Das Risiko ist zu groß, es gibt einfach keinerlei Planungssicherheit“, sagt Moser. Da das Programm für 2021 mit sieben Ausstellungen bereits stehe und sehr dicht sei, werde die Ausstellung erst 2022 nachgeholt.

Kunst- und Flohmarkt soll Finanzlücke schließen

Auch wenn das heurige Ausstellungsprogramm fast zur Gänze durchgezogen werden konnte, macht sich die Corona-Pandemie dennoch in den Finanzen der Galerie bemerkbar. Insbesondere die Unmöglichkeit, ein geplantes „Galeriefestl“ zu veranstalten, sorgt für eine Lücke. Für den Erhalt weiterer Förderungen für 2021 ist aber ein ausgeglichener Abschluss notwendig. Daher soll es am 13. und 14. sowie 19. und 20. Dezember einen Kunst- und Flohmarkt geben, für den Künstler wie Wilhelm Kolar, Eleonore Hettl und Lydia Dürr Werke gespendet haben. Der komplette Verkaufserlös würde damit der Galerie bleiben.

Die Bilder werden auch auf der Galerie-Website zu sehen sein und können auch telefonisch gekauft werden. Sollten die Corona-Regeln den Flohmarkt im Dezember unmöglich machen, würde er virtuell stattfinden.