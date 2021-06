Mit der Errichtung des Hochwasserschutzes verlor Karlstein vor vielen Jahren eine Attraktion: die Blumenuhr neben der Thaya in der Nähe der Brücke.

Der Verschönerungsverein Karlstein beschloss, daran etwas zu ändern und die Tradition wieder aufleben zu lassen. „Wir haben im Vorjahr im Vorstand beschlossen, dass wir wieder eine Blumenuhr errichten wollen“, berichtet Obfrau Elisabeth Immervoll. Zuerst musste ein geeigneter Platz gefunden werden. Eine erste Überlegung wäre eine Stelle beim Gemeinschaftsgarten gewesen, doch dort gab es Zweifel an der Sichtbarkeit: „Wir wollten, dass die Uhr von der Straße aus erkennbar ist. Das wäre dort nicht gegeben gewesen“, erzählt Immervoll.

Also fiel der Blick des Verschönerungsvereins auf eine prominentere Stelle auf der „Entenwiese“ gegenüber der Firma Pollmann, direkt an der Hauptstraße, wo sich auch ein Pavillon und Infotafeln für Touristen und Radfahrer befinden.

Altes Uhrwerk wiederverwendet. Die Gemeinde stellte schon im Vorjahr die Einfassung her, sodass der Platz bereits für die Herbst- und Osterdekoration genutzt werden konnte. Vor einigen Tagen war schließlich die Zeit gekommen, die kreisförmig eingefasste Fläche ihrer wichtigsten Bestimmung zuzuführen: In rund acht Stunden Arbeit setzten die Mitglieder des Verschönerungsvereins verschiedene Pflanzen, die sie selbst besorgt hatten, und ordneten sie zu einem Zifferblatt an.

Das Uhrwerk der „alten“ Blumenuhr funktionierte noch und wurde daher für die neue Uhr übernommen. „Jetzt hoffen wir, dass bald wärmeres Wetter kommt, damit die Blütenpracht erstrahlen kann“, blickt Immervoll in die Zukunft. Arbeit gibt es für den Verein weiter – er ist auch für das Gießen zuständig.