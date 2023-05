Großes Interesse bei „Wo[man] & Work“ in Waidhofen/Thaya

Für den erfolgreichen Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der Babypause ist eine zielgerichtete Vorbereitung besonders wichtig. Über die richtigen Schritte konnten sich Interessierte AMS Waidhofen/Thaya informieren.

„Gründliche Informationen und Beratung sowie maßgeschneiderte Förderangebote im Rahmen unseres FiT-Programms oder in den Frauenberufszentren sind die wichtigsten Begleiter für den erfolgreichen Wiedereinstieg nach der Familienpause", weiß AMS Geschäftsstellenleiterin Edith Pallisek-Zach. Themen bei "Wo[man] & Work" sind der Arbeitsmarkt und die Jobsuche, Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, finanzielle Leistungen und vieles mehr.

Von Arbeitsrecht bis Kinderbetreuung

Die AK Niederösterreich berät Wiedereinsteigerinnen nicht nur in arbeitsrechtlichen Fragen, sondern unterstützt sie auch bei der Suche nach Bildungs- und Betreuungsangeboten für ihren Nachwuchs. Eine AK-Elternbefragung hat aufgezeigt, dass der Großteil der Mütter (82%) spätestens ab dem zweiten Geburtstag des Kindes wieder arbeiten gehen will. Rund zehn Prozent der von Arbeitslosigkeit Betroffenen sind Wiedereinsteigerinnen. Ende April waren 421 Personen beim AMS Waidhofen/Thaya arbeitslos gemeldet, 171 von ihnen waren Frauen.

Rund jeder Zehnte der 2023 bisher von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen in Niederösterreich (ohne Einstellzusage) waren Wiedereinsteigerinnen nach einer familiär bedingten Unterbrechung der Berufslaufbahn. Bei den Frauen hat der Wiedereinsteigerinnen-Anteil 19 % ausgemacht. Im Vergleich zum 1. Quartal 2022 ist die Zahl der Wiedereinsteigerinnen um 9 % gesunken. Von Jänner bis Ende April haben in Waidhofen/Thaya 31 Wiedereinsteigerinnen ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet.

Maßgeschneiderte Förderungen für Berufseinstieg

Um sich auf ihre berufliche Rückkehr optimal vorzubereiten, haben seit Jahresbeginn 48 Wiedereinsteigerinnen aus dem Bezirk eine oder mehrere Förderangebote in Anspruch genommen. Viele von ihnen nutzen auf die Bedürfnisse von Wiedereinsteigerinnen abgestimmten Schulungen und spezielle Beratungs- und Betreuungsangebote. Die zentralen AMS-Förderangebote speziell für Wiedereinsteigerinnen sind FiT (Frauen in Handwerk und Technik) sowie die Frauenberufszentren (FBZ). Darüber hinaus fördert das AMS Angebote am freien Bildungsmarkt oder auch Facharbeiterinnen-Intensivausbildungen mit Lehrabschluss in mehr als 100 Berufsbildern. Eine Ausbildung mit verkürzter Lehre absolvieren die Teilnehmerinnen bei der „Punktgenauen Qualifizierung“. Die Ausbildungskosten trägt das Unternehmen. Auch in diesem Jahr wird das Arbeitsmarktservice jobsuchende Frauen verstärkt unterstützen und über 50% der zur Verfügung stehenden Fördermittel für weibliche Jobsuchende reservieren.

