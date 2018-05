Im neuen Allianz-Stadion hat der SK Rapid auch einen Andachtsraum installiert. Dort fanden bereits Trauungen und Taufen statt. Der Raum dient aber auch der Andacht und Besinnung, immer wieder gibt es Spieler, die dort vor einem Heimspiel ein Gebet verrichten.

Auf diese Tatsache wurde auch Kardinal Christoph Schönborn aufmerksam, und er berichtete dem Papst darüber. Daraufhin wurde der SK Rapid zu einer Privataudienz beim Heiligen Vater eingeladen.

Präsident Michael Krammer bat Andy Marek, die Reise zu organisieren. Am 16. Mai brach eine Delegation von 30 Personen (22 Spieler, Trainer und Funktionäre) nach Rom auf. Die Rapidler erwischten in Rom einen Tag mit großen Verkehrsproblemen, sodass sie relativ spät zur Audienz kamen.

Marek stellte dem Papst die Spieler vor

Andy Marek stellte dem Papst die Spieler vor und der Papst suchte immer wieder das persönliche Gespräch mit den Rapidlern. Er segnete mitgebrachte Rosenkränze und Amulette und nahm die Geschenke von Rapid an. Er erhielt eine lebenslange Mitgliedschaft, eine Sachertorte und ein Rapid-Trikot mit dem Namen Franziskus.

Für Andy Marek brachte die überraschende Rom-Reise aber auch eine persönlich schwierige Situation mit sich. Er hatte bereits vor Monaten zugesagt, die Eröffnung des diesjährigen „waldviertelpur“ am Wiener Rathausplatz an diesem Tag zu moderieren. Er wandte sich mit seinem Problem an Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav und den Geschäftsführer der Tourismus-Destination Waldviertel, Andreas Schwarzinger. Beide hatten Verständnis für Mareks Dilemma, und daher moderierte Rainer Pariasek die Eröffnung am Rathausplatz.

„Die Begegnung mit Papst Franziskus war unglaublich beeindruckend, und ich werde sie mein ganzes Leben lang sicherlich nicht vergessen“, zog Andy Marek abschließend Bilanz.