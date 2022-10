Aus der K.u.k.-Monarchie: Ein Faible für den Kaiser

Seit beinahe 50 Jahren betreiben Friedrich und Evelyn Jares das Kaiser-Franz-Josef-Museum. In der „Langen Nacht der Museen“ am 1. Oktober öffneten sie die Pforten des Museums vielen interessierten Besuchern.

Großvater ähnelte dem Kaiser

Friedrich Jares‘ Interesse an Kaiser Franz Josef I., dem vorletzten Kaiser von Österreich und König von Ungarn und Böhmen, wurde durch die starke Ähnlichkeit seines Großvaters mit dem Monarchen geprägt. Das aus Wien stammende Ehepaar Jares hatten zuerst 25 Jahre lang ein kleines Museum in Hörmanns bei Weitra betrieben. 1998 kauften Friedrich und Evelyn Jares das Haus in Wienings und übersiedelten samt den Museumsobjekten dorthin. Jedes Jahr zu Ferienbeginn wird hier ein Kaiserfest ausgerichtet, das immer an die 400 Besucher aus Nah und Fern anzieht.

Ausstellungsobjekte verschiedenster Art

Beinahe 6000 Gegenstände sind heute im Kaiser-Franz-Josef-Museum ausgestellt: Büsten, Portraits des Kaisers auf Fotos, Postkarten und Gemälden, auf Dosen, Gläsern und Häferln, Stickbilder zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, Uniformen, Wappen, Münzen, Orden, Bücher und Urkunden füllen die Räume. „Wir haben alles Erdenkliche in unserer Sammlung, nur keinen ,Nachtscherm‘“, erklärte Friedrich Jares schmunzelnd seinen Gästen bei der Führung durch das Museum.

Empfang mit Kaiserhymne

Beim Eintritt in die Räumlichkeiten wurden die Besucher mit der von Joseph Haydn komponierten Kaiserhymne (Gott erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, unser Land) empfangen. Wie eine Urkunde bezeugt, trägt Jares den Titel „Kaiseri. Tr.“ (Kaiser in Tradition),zudem ist er Adjutant beiSandor Habsburg-Lothringen, der aus der toskanischen Linie des Hauses Habsburg-Lothringen stammt. Nichtsdestotrotzservierte der Kaiser i. Tr. nach dem Museumsrundgang den Teilnehmern höchstpersönlich Kaffee und Kuchen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.