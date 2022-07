Seine Majestät lud zum Kaiserfest

Werbung

Ebenso Tradition ist die Einladung an Sandor und Herta-Margarete Habsburg-Lothringen , die in diesem Jahr in Begleitung ihres Enkels Noah an der Veranstaltung teilnahmen. Zudem waren Abordnungen zahlreicher Traditionsvereine aus dem gesamten Bundesgebiet - sogar aus Vorarlberg - vertreten.

Peter Prem hatte das Kommando über die Verbände, als „Zeremonienmeister“ und Sprecher fungierte Mathias Wurth . Die Festmesse wurde vom Groß Sieghartser Pfarrer Peter Budrewicz zelebriert. Seitens der lokalen Politik waren der Groß Sieghartser Bürgermeister Ulrich Achleitner (er nahm auch in seiner Funktion als Bandlkramer am Umzug teil) und Landesrat Gottfried Waldhäusl am Kaiserfest in Wienings vertreten.

