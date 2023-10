Wie Fitness die Seele stärkt

Von Disziplin, Mobbing und dem Balletttänzer „Küh“ berichtet Viktor Rabl in seinem ersten, selbst geschriebenen Solostück, das er am vergangenen Samstag im Turnsaal des Gymnasiums Waidhofen präsentierte. Dass er diesen Ort für die Uraufführung gewählt hat, liegt nahe. Schließlich war der 30-jährige Schauspieler hier einst als Schüler „engagiert“ und wird mit seinem „Wild Billie“ in den nächsten Wochen und Monaten auch in diversen Schulen auftreten. Und der nunmehrige Direktor Alexander Frank war sein Turnlehrer.

Doch wer ist dieser „Wild Billie"? Er ist ein junger Mann, der, allen gängigen Klischees und neuen Möglichkeiten zum Trotz, gerne ein Mann ist. Und der mit seinem Youtube-Fitness-Blogg mehr Bewegung ins Land bringen möchte. Und vor allem mehr Selbstvertrauen. „Wild Billie“ erinnert sich an seine Kindheit, die Ratschläge seines Vaters und daran, dass warmes Bier mit Honig gegen Erkältungen helfen soll – ein Mythos. Er stellt die These auf, dass in uns allen Hummer-DNA steckt und möchte doch nur eines finden: Anerkennung.

Abrechnung mit der Schulzeit – oder doch nur Erfindung?

„Wild Billie“ ist eine fiktive Figur. Eigene Erfahrungen liegen der Handlung sicher zugrunde, auch wenn Rabl diese nicht als autobiografische Abrechnung mit seiner Schulzeit sehen will. Dennoch scheinen Personen tatsächlich zu existieren, von denen „Wild Billie“ erzählt. Andere wiederum sind reine Erfindung. Egal wie, sie sollen auf jeden Fall helfen, jungen Menschen Mut zu machen, nach dem Motto: „Schlimmer als zu verlieren ist, es nicht versucht zu haben!“ Und was auf jeden Fall keine Fiktion ist, das sind die Liegestütze, die Viktor Rabl auf der Bühne zeigt.

Der gebürtige Waldvierteler absolvierte eine Schauspielausbildung und kann bereits auf verschiedene Engagements in Deutschland verweisen. Im Rahmen des Festivals „Andere Welten“ wird er am 11. November im Kunsthaus Horn auftreten.