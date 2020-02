Willibald Pollak (ÖVP) führte als Altersvorsitzender die Angelobung der Gemeinderäte durch und schritt anschließend zur Wahl des Bürgermeisters. In geheimer Wahl erhielt er 13 von 15 möglichen Stimmen, zwei Stimmzettel blieben leer. Mit den Worten: „Ich bedanke mich für das Vertrauen“ nahm Pollak die Wahl an und leitete ab diesem Zeitpunkt als wiedergewählter Bürgermeister die Sitzung.

Zwei neue Mitglieder im Gemeindevorstand

Aufgrund des Wahlergebnisses stehen in Pfaffenschlag alle fünf Sitze im Gemeindevorstand der ÖVP zu, die Christian Weinberger, Christian Litschauer, Claudia Strobl, Josef Flicker und Werner Liebhart zur Wahl als geschäftsführende Gemeinderäte vorschlug. Alle fünf wurden in geheimer Wahl einstimmig gewählt.

Neu im Vorstand sind die aus Kleingöpfritz stammende Selbstständige Claudia Strobl und der bei der Straßenmeisterei Dobersberg beschäftigte und in Pfaffenschlag lebende Werner Liebhart. Als Vizebürgermeister schlug die ÖVP den bisherigen Vize-Ortschef Christian Weinberger vor. In der geheimen Wahl erhielt er 13 von 15 Stimmen, zwei Stimmzettel waren leer. Er bedankte sich bei allen, die ihn gewählt hatten, und nahm die Wahl an.

Johannes Dangl (FPÖ) leitet Prüfungsausschuss

Für die Wahl der Prüfungsausschusses, der drei Mitglieder umfasst und zur Gänze der ÖVP zustünde, schlug Pollak vor, neben den beiden ÖVP-Mandataren Renate Simon und Kurt Kainz auch den FPÖ-Gemeinderat Johannes Dangl in den Prüfungsausschuss zu wählen, wobei Dangl den Vorsitz übernehmen soll. „Weil es schaut nichts gleich, wenn wir uns selber prüfen“, merkte der Bürgermeister an.

Der Wahlvorschlag wurde einstimmig mit 15 von 15 Stimmen angenommen. Mit Renate Simon aus Pfaffenschlag und Kurt Kainz aus Drösiedl gehören zwei neue Gemeinderatsmitglieder dem Prüfungsausschuss an.

Nicht einstimmig war die Wahl Josef Flickers (ÖVP) zum Umweltgemeinderat. Er erhielt 14 von 15 Stimmen in der Abstimmung per Hand, Karl Weinberger (SPÖ) gab eine Gegenstimme ab. Johann Schotzko wurde einstimmig zum Bildungsgemeinderat, Michael Flicker (ÖVP) – ein neues Gemeinderatsmitglied – zum Jugendgemeinderat gewählt, ebenfalls einstimmig.

Bauplatz-Schaffung und Schule als Herausforderungen

Am Ende der Sitzung bedankte sich Willibald Pollak bei allen Mandataren, dass sie sich für die Arbeit im Gemeinderat zur Verfügung stellen. „Gegeneinander geht es nirgends, Gemeinde heißt Gemeinschaft“, mahnte Pollak. In der neuen Gemeinderatsperiode gelte es, neue Bauplätze zu schaffen, Kanäle zu reparieren, eine Nachmittagsbetreuung in der Schule einzrichten und die Volksschule zu sanieren. „Es gibt genug Aufgaben. Jeder soll sich einbringen, wo er es am besten kann. Wir sind immer offen, am Gemeindeamt ist immer jemand da“, lud Pollak alle Gemeinderäte zur Mitarbeit ein.