Ein Waldviertel-Pionier ist 25 .

Zuerst ein Start-up, dann eine Aktiengesellschaft und heute in sieben Ländern auf zwei Kontinenten aktiv. Die W.E.B. Windenergie schlug vor 25 Jahren ihre Wurzeln und verwandelte sich vor 20 Jahre in eine Aktiengesellschaft: Das feierte man am Freitag (6. September) mit Gästen, die sogar aus Kanada angereist sind, und Bundespräsident Alexander van der Bellen.