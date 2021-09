Einen fliegenden Wechsel gibt es in der Gemeinschaftspraxis in Windigsteig: Die Hausärztin Susanne Rabady geht nach fast 30-jähriger Tätigkeit mit 30. September in Pension. Stefan Berger, der sich in den vergangenen Jahren bereits bestens in die Praxis einarbeiten konnte, führt die Gemeinschaftspraxis mit seiner neuen Kollegin Angelika Fidi weiter.

Fidi ist Fachärztin für Innere Medizin am Landesklinikum Waidhofen und wird ab Oktober jeden Dienstagnachmittag von 14 bis 19 Uhr für die Patienten zur Verfügung stehen.

Stefan Berger steht Montag, Donnerstag und Freitag sowie Mittwoch nach Vereinbarung für die Patienten zur Verfügung.

„Durch meine langjährige Tätigkeit im Krankenhaus konnte ich bereits viel Wissen und Erfahrung sammeln. Ich freue mich über meine neue, vielseitige Aufgabe“, blickt Fidi auf die neue Herausforderung.

Renovierungsarbeiten vor Übernahme

Vor der Übernahme stehen noch einige Renovierungsarbeiten an, die Ordinationsräume werden frisch ausgemalt und der Fußboden im Wartezimmer erneuert. Im Gebäude wird derzeit eine neue Heizung eingebaut.

Das zu klein gewordene Pult wird verlängert, um für das Team bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Diese Maßnahmen werden von der Marktgemeinde Windigsteig unterstützt.

Wiedereröffnung der Praxis am 7. Oktober

Darüber hinaus wird das komplette EDV-System samt Server sowie die Ordinationssoftware erneuert. Weiters wird ein auf dem neuesten Stand der Technik befindliches EKG-Gerät angeschafft. Mit 7. Oktober geht die Ordination mit Hausapotheke wieder in Betrieb.

Der Übergang von Rabady zu Berger als „Hauptarzt“ hatte sich fließend gestaltet. Vor einigen Jahren war Berger in die Praxis eingetreten und hatte nach Ausbruch der Corona-Pandemie vier von fünf Ordinationstagen von Rabady übernommen, die aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehörte.

Da sich die Lösung mit zwei Ärzten in den vergangenen Jahren bewährt hatte, hielt man an der Weiterführung als Gemeinschaftspraxis fest.

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde Rabady am vergangenen Freitag in den Ruhestand verabschiedet und Fidi als neue Ärztin begrüßt.