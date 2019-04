Bei Kottschallings krachten am 3. April gegen 17.25 Uhr zwei Autos frontal zusammen, beide Fahrzeuglenker mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei Kottschallings krachten am 3. April gegen 17.25 Uhr zwei Auto zusammen, beide Fahrzeuglenker mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 54-Jährige aus Schwarzenau lenkte ihr Fahrzeug auf der L67 von Kottschallings kommend in Richtung Götzweis. Laut Polizei kam ihr kurz nach Kottschalling in einer leichten übersichtlichen Linkskurve ein Pkw, der von einem 48-Jährigen aus Dobersberg auf ihrer Fahrbahn entgegen gekommen.

Trotz Notbremsung konnte die Schwarzenauerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach einem seitlich versetzten Frontalunfall, wurden beide Autos in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeuglenker mussten ins Krankenhaus Waidhofen/Thaya eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten mit dem Ladekran des Wechselladefahrzeuges geborgen und von der Unfallstelle abtransportiert werden.

Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße im Bereich der Unfallstelle nicht passierbar. Im Einsatz standen die Feuerwehren Meires-Kottschallings, Rafings-Rafingsberg und Waidhofen, sowie das Rote Kreuz Waidhofen mit zwei Einsatzfahrzeugen und die Polizei.