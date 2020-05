Es war die erste richtige Gemeinderatssitzung von Angesicht zu Angesicht seit Beginn der Coronakrise im Bezirk Waidhofen: Am vergangenen Mittwoch tagte der Windigsteiger Gemeinderat unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen.

Sitzung mit viel Abstand, Masken und Desinfektionsmitteln

Um den nötigen Sicherheitsabstand zwischen den Mandataren zu wahren, wich man in den Gemeindesaal aus, da der normale Sitzungssaal zu eng dafür gewesen wäre. Es galt Maskenpflicht für die Gemeinderäte und die Zuseher, beim Eingang und auch im Saal waren Flaschen mit Handdesinfektionsmitteln aufgestellt. Nur für Wortmeldungen durfte die Maske zwecks besserer Verständlichkeit abgenommen werden. Die Tagesordnung war umfangreich, im Mittelpunkt stand der Rechnungsabschluss des Jahres 2019.

Amtsleiter Franz Steininger trug die wichtigsten Fakten dazu vor. Im ordentlichen Haushalt wurden die veranschlagten Summen großteils eingehalten, es gab mit rund 2,08 Millionen Euro etwas mehr Einnahmen als veranschlagt (1,9 Millionen), und die Ausgaben fielen mit knapp 1,86 Millionen Euro eine Spur niedriger als die veranschlagten 1,9 Millionen Euro aus. Unterm Strich ergibt dies einen Überschuss von 218.982 Euro. Positiv wirkten sich höhere Grundsteuer- und Kommunalsteuereinnahmen sowie Mehreinnahmen bei Ertrags anteilen und Aufschließungs abgaben aus.

Mehrkosten bei Saal, Kindergarten und Abwasserbeseitigung

Mehrkosten fielen bei den Betriebskosten und der Instandhaltung des Gemeindesaals (+6.270 Euro zu Voranschlag) wegen einer Erneuerung der Beleuchtung und einer neuen Tür an. Auch beim Kindergarten waren Mehrausgaben von 6.618 Euro zu verbuchen, da die neue Einrichtung etwas teurer als erwartet wurde und auch die Personalkosten etwas höher als veranschlagt ausfielen.

Bei der Abwasserbeseitigung ging sich die Kostendeckung bei Ausgaben von 336.000 Euro und Einnahmen von 332.000 Euro nicht ganz aus. Wie Amtsleiter Steininger ausführte, lag der Löwenanteil an deutlich höheren Stromkosten (fast 3.000 Euro) aufgrund der Kläranlagen-Baustelle sowie an neuen Versicherungsverträgen. Es handle sich um ein einmaliges Vorkommnis, das man gegenüber dem Land NÖ erklären könne – denn grundsätzlich ist die Abwasserentsorgung kostendeckend zu betreiben, wie auch die Wasserversorgung, bei der sich dies 2019 gut ausging.

Weniger Ertragsanteile für 2020 zu erwarten

Im Außerordentlichen Haushalt wurden mit 1,54 Millionen Euro etwas weniger als die veranschlagten 1,71 Millionen Euro augegeben. Ein wesentlicher Teil davon entfällt auf das Vorhaben „Neuer Bauhof“, für den die Marktgemeinde Windigsteig eine Bedarfszuweisung von 100.000 Euro erhielt, für den Grundankauf im Jahr 2019 jedoch lediglich 40.000 Euro ausgeben musste. Das ergibt einen Übertrag von 60.000 Euro, der heuer abgewickelt wird. Auch bei der Aktualisierung des Flächenwidmungsplans wurde, da weniger als geplant umgesetzt, weniger als budgetiert ausgegeben – statt 40.000 Euro fielen nur 15.000 Euro an. Der Schuldenstand der Gemeinde stieg, bedingt durch Darlehensaufnahmen von 750.382 Euro für Kläranlage, Kanal und Wasserleitung, von 4,2 auf 4,64 Millionen Euro an. Der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckte Schuldenanteil sank hingegen von 428.405 auf 362.143 Euro.

Aufträge für Bushaltestelle und Siedlungsstraße vergeben

Steininger wies darauf hin, dass man heuer aufgrund der Coronakrise mit einem Rückgang der Ertragsanteile von rund 100.000 Euro rechnen müsse. Man werde dies mit einem Nachtragsvoranschlag berücksichtigen müssen, sofern dies beim Finanzausgleich nicht kompensiert werde. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden zwei Baugrundstücke im Siedlungsgebiet „Am Sonnblick“ um 15.200 bzw. 15.776 Euro (16 Euro pro m ) verkauft.

Auch die Errichtung einer staubfreien Auftrittsfläche für die Bushaltestelle in Edengans zu Kosten von 7.000 Euro durch die Straßenmeisterei Waidhofen wurde beschlossen, ebenso die Aufnahme eines Darlehens von 100.000 Euro für den neuen Bauhof. Da die Bauplätze in der Siedlungsstraße in Kottschal lings verbaut wurden, will die Gemeinde nun die Straße fertigstellen. Der Auftrag ging für 64.268 Euro an die Firma Konti Bau. Mit der Erstellung eines Leitungskatasters für Waldberg, Matzlesschlag und Kleinreichenbach wurden die Firmen Swietelsky und Hydroingenieure um 28.095 Euro beauftragt.

Alle Beschlüsse der Sitzung erfolgten einstimmig, alle Mandatare waren anwesend.