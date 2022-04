Gemeinderatssitzung: Projekte auf Schiene gebracht

Werbung

Einige Bauvorhaben wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Windigsteig auf Schienen gebracht.

Für Instandhaltungsmaßnahmen bei der Aufbahrungshalle wurden Malerarbeiten für außen und innen an die Firma Dienstl aus Schwarzenau um 12.786 Euro vergeben. Zudem werden kleinere Elektroarbeiten von der örtlichen Firma Böhm erledigt. Von Gemeindemitarbeitern werden in Eigenleistungen das Streichen der Holzfenster und des Tores ausgeführt, sowie die Erneuerung der WC-Anlage ausgeführt. Ein elektrisches Garagentor wird vom Lagerhaus um 1.539 Euro angekauft.

Vollwärmeschutz Arzthaus

Beim Arzthaus wird an der Seite, an der das Haus für den neuen Parkplatz abgerissen wurde, ein Vollwärmeschutz von der Firma Müllner um 16.567 Euro angebracht.

Asphaltierung Parkplatz

Für den neuen Parkplatz erfolgte die Auftragsvergabe zur Asphaltierung und Pflasterung an die Firma Held & Franke aus Horn um 54.487 Euro. Für den Parkplatz wird auch eine E-Ladestation vorgesehen, auch die E-Bikes aus dem Verleihsystem Theo des Zukunftsraums Thayaland werden dort stationiert werden.

Zufahrt Sandgraben

Die Asphaltierungsarbeiten für die Zufahrt zum Sandgraben wurden ebenfalls an die Firma Held & Franke um 15.553 Euro vergeben.

Nebenanlagen

In Meiers wird die Kurve Richtung Windigsteig entschärft und in der Landstraße in Windigsteig ein Gehsteig errichtet. Die Arbeiten wurden an die Straßenmeisterei Waidhofen zu geschätzten Kosten von 20.000 Euro vergeben.

Bauhof-Fahrzeuge

Einer der beiden Bauhof-Traktoren wird aufgrund seines Alters abgegeben. Ersetzt wird er durch einen Kleintraktor „Iseki“ mit Zubehör vom Lagerhaus um rund 40.000 Euro. Ebenfalls werden ein Rasenmähertraktor „Rider“ um 9.630 Euro und ein Autoanhänger um 1.651 Euro vom Lagerhaus angekauft.

Kostenübernahme Investitionen Feuerwehrhaus

Im Feuerwehrhaus Windigsteig werden ein elektrischer Torantrieb, abgehängte Hochregale und Stufen zum Dachboden zu einer Gesamtsumme von 13.550 Euro angeschafft. Die Gemeinde gewährt einen Zuschuss von 6.000 Euro.

Böden Kindergarten

Im Kindergarten werden die Parkettböden in den Gruppenräumen von der Firma Müllner um 6.015 Euro neu geschliffen. Zusätzlich wird im Umkleide- und Nassbereich der alte Belag durch einen Kautschuk-Boden ebenfalls von der Firma Müllner um 6.595 Euro ersetzt. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien erfolgen.

Zugang Grotte

Ein Grundstück in der Größe von 1.300 m2 beim Zugang zur Grotte in Windigsteig wird um 1.300 Euro angekauft.

Rastplatz Radweg

Die Stiftung Paradigma PST aus Allentsteig verkauft 291 m2 Grundfläche in Willings, die derzeit als Rastplatz für den Wander- und Radweg genutzt wird, an die Gemeinde.

Grundstücktausch

Ein Weg, der zur Kläranlage führt, war im Privatbesitz. Um die Zufahrt zu sichern, wurde dieses Grundstück gegen eine Wiese der Gemeinde eingetauscht.

Güterwegeerhaltung

Die Gemeinde wird die Aufträge für die Güterwegeerhaltung an den ermittelten Bestbieter aus der Ausschreibung der NÖ Agrarbezirksbehörde vergeben.

