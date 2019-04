Das Thema „Sicherheit“ stand im Mittelpunkt des heurigen „Freundeskreises“ der Bezirks-ÖVP mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler, zu dem am Montagabend in den Gemeindesaal in Windigsteig geladen wurde.

Bezirksparteiobmann Eduard Köck stellte Edtstadler den Bezirk Waidhofen vor und betonte, dass es einer der sichersten Bezirke in Niederösterreich sei, wo „Frauen und Kinder abends noch alleine nach Hause gehen können.“ Er sehe aber Bedarf nach mehr Sicherheit im Internet.

„Ich bin nicht auf Facebook, aber vor drei Wochen erfuhr ich, dass ich eine Facebookseite habe, mit einem Foto von der Wahl aus 2013 und einigen Freunden. Ein Bekannter erhielt Besuch von der Polizei, weil er doch endlich 20 Ferngläser um 1.000 Euro liefern möge – da hatte jemand unter seiner Identität Waren angeboten“, erzählte Köck von Identitätsdiebstählen im Netz.

Identitätsdiebstahl kann Existenz vernichten

Edtstadler verkündete, dass zum Thema Cybercrime das Projekt „Under 18“ gestartet wurde, bei dem Präventions

beamte in die Schulen gehen. „Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein Identitätsdiebstahl kann bis zur Existenzvernichtung gehen“, warnte die Staatssekretärin. Die Aufklärungsrate im Bereich Cybercrime sei leider viel geringer als bei „herkömmlichen“ Verbrechen, wo man schon bei über 50 Prozent liege.

Ein Problem sei auch das „Darknet“: „Da kann man Drogen bestellen und sich nach Hause liefern lassen, ohne zu einem Dealer gehen zu müssen. Hier arbeiten wir mit der Post und Spürhunden zusammen, um solche Pakete abzufangen.“

Ein Thema, das die Region beschäftigt, ist derzeit der Wolf. Edtstadler stellte klar, dass das Wolfsmanagement keine Frage sei, die EU-weit einheitlich zu regeln sei: „Es muss die Möglichkeit geben, regional Einhalt gebieten zu können.“

Sie sprach sich für einen Subsidiaritätspakt aus, in dem geregelt wird, dass die EU sich auf große Themen wie Migration oder Klimawandel konzentrieren solle und Themen wie das Wolfsmanagement den Staaten überlassen soll. Außerdem plädierte sie für mehr Hausverstand in der EU-Politik und den Abbau von Richtlinien-Übererfüllungen auf nationaler Ebene. Für die kommende EU-Wahl (Ed stadler tritt auf der ÖVP-Liste an) appellierte sie, das Wahlrecht zu nutzen.