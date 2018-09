Eine „besondere“ Sonntagsmesse gab es in Windigsteig. Die Pfarrgemeinde feierte, dass Prälat Wolfgang Wiedermann seit 25 Jahren Pfarrer in Windigsteig ist.

Detail am Rande: In einem Schaukasten an der Kirchenmauer war der Artikel der NÖN Waidhofen ausgestellt, der vor 25 Jahren anlässlich der Installierung von P. Wolfgang als Pfarrer in Windigsteig erschienen ist.

Bürgermeister Manfred Herynek überreichte P. Wolfgang Wiedermnann nach dem Festgottesdienst einen Glaspokal mit einer Gravur der Pfarrkirche Windigsteig | Hannes Ramharter

Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, Konzelebranten waren Wolfgang Wiedermanns Maturakollege Pfarrer Otto Kössler und Pater Martin Strauß vom Stift Zwettl, der wieder beeindruckend predigte. Die Messe wurde von der Singgemeinschaft gestaltet, anschließend spielte die Blasmusik ein Ständchen, auch Sportverein und Feuerwehren waren mit Abordnungen zum Jubiläum gekommen.

Nach dem Gottesdienst zeichnete Prälat Wiedermann den langjährigen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden-Stellvertreter Franz Steininger mit dem Ehrenzeichen des Heiligen Hippolyth in Silber aus und dankte Pfarrhaushälterin Petra Zellhofer für ihre umsichtige und verlässliche Tätigkeit.

Mit einem Gedicht wünschten die Windigsteiger Volksschülerinnen Pia Schuh, Sophia Dallinger, Lena Pfeiffer und Sabine Bartl Prälat Wolfgang Wiedermann alles Gute für die Zukunft. | Hannes Ramharter

Pfarrgemeinderats-Obfrau Petra Zellhofer dankte P. Wolfgang Wiedermann, der in Windigsteig „viel bewegt und renoviert“ hat. „Wir können durch Dein Wirken zu Recht stolz auf unsere Pfarrkirche sein“, sagte sie.

Bürgermeister Manfred Herynek dankte für die gute Zusammenarbeit und dafür, dass P. Wolfgang viele Jahre die Doppelbelastung als Abt und Pfarrer auf sich genommen hat.

Das Ehrenzeichen des Heiligen Hippolyth in Silber überreichte P. Wolfgang Wiedermann dem langjährigen Obmannstellvertreter des Pfarrgemeinderates, Franz Steininger. | Hannes Ramharter

„Die Seelsorge war immer auch ein willkommener Ausgleich“, antwortete P. Wolfgang darauf und betonte, dass ihm vor allem die acht Kapellen und die Ortsmessen ein großes Anliegen seien und drückte seine Freude darüber aus, dass das Pfarrcafe, seit es kein Gasthaus mehr gibt, jeden Sonntag sehr gut angenommen werde.