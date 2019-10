Wie aus einem Techtelmechtel mit der Sprechtstundenhilfe ein schier auswegloses Chaos entstehen kann, zeigt die Theatergruppe Windigsteig in ihrem neuen Stück „Kein Platz für Liebe“ im Gemeindesaal Windigsteig.

Der Zweiakter von Anthony Marriot und Bob Grant spielt in dem heruntergekommenen „Lawns Hotel“, geführt von einem nach billigem Parfum stinkenden Manager (Emanuel Meixner), und einem Portier (Markus Jöch), der oft geradeheraus sagt, was er sich denkt.

Der Arzt Dr. Garfield, verkörpert von Bernhard Meixner, will ein Wochenende mit seiner Sprechtstundenhilfe Michele (Katharina Bartl) in dem abgelegenen Hotel verbringen, doch ein Musikfest in der Nähe sorgt nicht nur für Probenlärm, sondern auch dafür, dass eine Frau, eine Harfenspielerin (Gabriele Wurz) sich in dem Hotel einquartiert.

Dazu noch eine doppelt vergebene Hochzeitsuite, und der Grundstein für eine klassische Theaterfarce ist gelegt. Der arbeitsscheue Portier muss ständig die Harfe von Mrs. Garfield in andere Zimmer bringen, Mr. Garfield muss versuchen, sein Verhältnis mit der Sprechstundenhilfe zu verbergen, und den Flitterwöchner Clifford (Werner Litschauer) und Julie, gespielt von der erstmals mitwirkenden Diana Dangl als verklemmte Ehefrau, droht durch den Schlamassel das Ende ihrer frischen Ehe. Clifford landet unfreiwillig mit fremden Partner im Bett, Julie will keinen Mann mehr sehen, und der Portier würde die Harfe wohl am liebsten zu Kleinholz verarbeiten. Zu allem Überdruss kommt dann auch noch Silvia Müllner als alkoholsüchtige Frau des Blasmusikers Douglas (Josef Gegenbauer) ins Spiel.

Mit viel Witz, gelungenen Gags und gut besetzten Rollen verspricht das Stück kurzweilige Unterhaltung. Weitere Aufführungen: 31. Oktober, 20 Uhr; 2. November, 20 Uhr; 3. November, 17 Uhr; sowie 8. und 9. November um 20 Uhr.