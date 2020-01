Der Musikverein Blasmusik Windigsteig lud am 18. Jänner zum Musikerball.

Obmann Armin Holzner begrüßte Vizebürgermeister Nikolaus Noé-Nordberg, Ehrenkapellmeister Johann Löffler, der auch die musikalische Leitung der Eröffnung innehatte, die Ehrenmitglieder Franz Zlabinger und Franz Litschauer, sowie zahlreiche Vereine und andere Musikkapellen.

Die Ballnacht verglich er bei der Eröffnung scherzhaft mit Verhandlungsrunden und sprach dabei die politischen Ereignisse des letzten Jahres an. Die Gäste zum Tanzen brachte die Band For You. Die Mitglieder des Musikvereins hatten sich für Mitternacht auch wieder eine unterhaltsame Einlage überlegt.