Rund 25 neue Bauplätze entstehen nördlich des Siedlungsgebiets in der Pater-Theodor-Wurz-Straße.

Die Aufschließung der zweieinhalb Hektar großen Fläche mit Kanal und Wasser ,die direkt an das bestehende Siedlungsgebiet angrenzt, wird schon im Laufe des Septembers beginnen, ebenso die Errichtung der Straße, welche mittig durch die neue Siedlung führen wird.

Der Gemeinderat vergab in der Sitzung vom 20. August die Errichtung der Abwasserbeseitigungsanlage um 279.894 Euro an die Firma Held & Francke aus Horn.

Auch die Erd- und Baumeisterarbeiten für die Wasserversorgung gingen für 143.616 Euro an Held & Francke, ebenso die Arbeiten am Straßen-Unterbau für die Sieldungsstraße, für 36.214 Euro.

„Wir haben derzeit nur noch einen Bauplatz in Kottschallings und zwei in Windigsteig, daher ist es dringend nötig, neues Bauland zu schaffen“, erklärt Bürgermeister Manfred Herynek. Vor allem in Kottschallings habe es in den letzten Jahren eine rege Bautätigkeit gegeben: „Das waren vorwiegend junge Familien, aber großteils nicht aus der Gemeinde Windigsteig, sondern aus der umliegenden, näheren Umgebung, die hier gebaut haben“.

Für die neuen Bauplätze gibt es auch schon zwei Bauwerber, freut sich Herynek. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die 25 Bauplätze zumindest für die nächsten fünf Jahre reichen sollten. Der Preis wird 14 Euro pro Quadratmeter betragen.