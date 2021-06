Der ehemalige langjährige Verwalter der Feuerwehr Puch, leidenschaftliche Motorradfahrer und ehemalige Postbeamte Franz Dungler aus Puch kam am vergangenen Mittwoch im 69. Lebensjahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Wie die NÖN online berichtete, prallte er aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto bei Windigsteig frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug und verstarb an der Unfallstelle.

Ein Organisationstalent. Seine Familie, die Feuerwehr Puch und die Ortschaft trauern um den Mann, der als Organisationstalent galt. „Er war nicht der Mann, der ein Loch grub, sondern derjenige, der es schaffte, rasch jemanden aufzutreiben, der es gräbt“, erinnert sich sein Sohn Thomas Dungler an die Stärke seines Vaters. Feste zu organisieren und zu feiern machte ihm große Freude.

Geboren am 30. Mai 1953 in Waidhofen, besuchte Franz Dungler die Volksschule in Puch und die Haupt- und Handelsschule in Waidhofen. Er absolvierte eine Kaufmannslehre bei der Firma Höllriegel. 1974 lernte er seine Frau Maria kennen, die er 1976 heiratete. 1975 trat Dungler seinen Dienst bei der Bahnpost in Wien an, später wechselte er ans Postamt nach Waidhofen. 1980 und 1981 wurden seine beiden Kinder Christina und Thomas geboren. Im Jahr 2000 trat Dungler seine Pension an, von 2000 bis 2003 pflegte er seinen Vater gemeinsam mit seiner Gattin.

Engagiert in Feuerwehr, Gewerkschaft und Pfarre. Franz Dungler engagierte sich in der Gewerkschaft, im Gemeinderat, im Pfarrgemeinderat und in der Feuerwehr Puch, der er am 6. Jänner 1979 beitrat. Von 1981 bis 2007 fungierte er als Verwalter. 1985 erhielt Dungler das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze, 2004 das Ehrenzeichen für 25 Jahre Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen, 2019 jenes für 40 Jahre Tätigkeit. Am 30. Mai 2018 wechselte Dungler in den Reservestand. In der Pfarre setzte er sich für die Renovierung des Pfarrheims, der Hl. Leopold-Statue und des Kreuzes an der Kirchenmauer ein, bzw. arbeitete daran mit. Allgemein war Franz Dungler sozial und gesellschaftlich engagiert.

Bikerfronleichnam war Pflichttermin. Seine Leidenschaft war das Motorradfahren: Der Bikerfronleichnam in Eibenstein war für ihn ein Pflichttermin. Erst vor kurzem hatte er ein renoviertes DS 50 Moped erworben, an dem er große Freude hatte. Auch Urlaube im Salzkammergut hatten einen hohen Stellenwert in Dunglers Leben. Besonderes Vergnügen war das Schnapsen mit Bruder Robert und seinen Freunden. Sein größter Stolz seit einem Jahr waren seine Enkelkinder Anna und Tobias.

Franz Dungler wird am Freitag, 11. Juni in der Pfarrkirche Puch aufgebahrt, das Begräbnis findet um 14.30 Uhr statt. Am Mittwoch, 9. Juni wird um 19 Uhr eine Betstunde in der Pfarrkirche Puch abgehalten.