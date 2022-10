Theateraufführung: Verzwickte Verhältnisse

Wenn es in Windigsteig im Herbst noch einmal überall grün wird, dann strömen die Mitglieder des Theatervereins mit ihren Vereins-T-Shirts aus, um ihre traditionellen Aufführungen rund um den Nationalfeiertag über die Bühne zu bringen. Seit 1983 spielt der Theater und Kulturverein Windigsteig Theater. Die monatelange Probe- und Vorbereitungszeit findet dann ihren Höhepunkt in den lange ersehnten Vorstellungen. Heuer steht die Komödie „Verliebt, verlobt ... verzwickt“ unter der Regie von Christian Bauer und Eva Bartl am Programm. Auch wenn man es nicht für möglich hält, aber dieses verrückte Stück erzählt von einer jungen Frau, die durch ihre bevorstehende Hochzeit zu ihrer eigenen Großmutter werden soll. Doch bis es überhaupt zu dieser unglaublichen Einsicht kommt, herrscht im ganzen Haus ein turbulenter Tango, der kein Auge trocken lässt.

Stolz auf Nachwuchs

Besonders stolz ist man, dass von den jungen Darstellern fünf aus dem hauseigenen Jugendtheater stammen, das 2015 von Walter Bartl und dem 2020 plötzlich verstorbenen Josef Gehmayer gegründet wurde. Vier von den Darstellern standen im Gegensatz dazu zum ersten Mal auf der Bühne. Trotzdem erleben die Besucher eine solide und kompakte Ensemble-Leistung. Niemandem war es anzumerken, dass es seine Bühnen-Premiere war. Auch nicht Natalie Steinmetz, die durch die lustigmachenden Kekse aus Holland quasi im Dauerlachen auf der Bühne stand. Durch dieses markante Merkmal stach die Rolle etwas hervor, ebenso wie der Slapstick der ungeschickten zukünftigen Braut, dargestellt von Katharina Bartl. Viel Mühe wurde auch wieder ins Bühnenbild investiert, das mit so manchem Effekt überraschte.

Weitere Spieltermine sind 29. und 31. Oktober, 4. und 5. November um 20 Uhr, sowie um 30. Oktober um 17 Uhr im Gemeindesaal. Kartenreservierung: täglich von 18 bis 21 Uhr, an Spieltagen 18 bis 19 Uhr, am 30. Oktober 14 bis 16 Uhr 0664/494 49 63.

