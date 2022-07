Wechsel an der Saatbau-Spitze

Werbung Baureportage Stögerer Ein Haus für Bienen

Der langjährige Geschäftsführer der NÖ Saatbaugenossenschaft, Manfred Herynek, verabschiedete sich per 1. Juli in den Ruhestand.

Manfred Herynek trat nach erfolgreichem Abschluss der HBLA Wieselburg und absolviertem Wehrdienst am 1. April 1981 in die Genossenschaft ein. Durch die Arbeit im Betrieb erwarb er sich auch Wissen rund um die Erhaltungszüchtung. Er betreute Versuchsflächen, wobei es hauptsächlich um Versuche mit Pflanzenschutzmitteln, aber auch Legetechnik ging und um Sortenversuche bei Konsumanbauern.

Mit 1. Jänner 1991 wurde er zum Betriebsleiter ernannt und konnte hier seine Erfahrungen weitergeben. In seiner Funktion als Betriebsleiter sorgte er für die Modernisierung des Maschinenparks und fungierte als Sprachrohr für die Mitarbeiter.

Seit 19. Mai 1998 leitete er als Geschäftsführer die Geschicke der Genossenschaft. In dieser Zeit wurde diese stetig ausgebaut. Die damals zu bewirtschaftende Fläche von etwa 75 Hektar wurde durch Zukäufe und Zupachtungen auf nun 138 Hektar Ackerfläche ausgeweitet. Es wurde eine Lagerhalle mit Kühlung und Lüftung für das Züchtungsmaterial errichtet sowie eine Lager und Maschinenhalle gebaut. Somit ist es nun möglich, Saatkartoffel sowohl für die Verteilung an die Mitglieder als auch Saatkartoffel für den Konsumanbau in Meires zwischenzulagern und so bei der Auslieferung in Saisonspitzen schlagfertiger zu sein. Zwei Folientunnel wurden für die Sämlingsanzucht errichtet. Um mit den großen Züchterhäusern in Deutschland und Holland mithalten zu können, wird ein Kreuzungsglashaus mit an die Zeit angepasster Technik gebaut. Dieses Projekt ist momentan in der Umsetzungsphase.

In der Vorstands- und Aufsichtsratssitzung vom 23. Juni wurde Michael Buxbaum zum Geschäftsführer der NÖS bestellt. Buxbaum studierte nach erfolgreichem Abschluss des Gymnasiums an der BOKU in Wien. Während seines Studiums absolvierte er bereits ein Praktikum bei der NÖS. Im Oktober 2006 trat er seinen Dienst bei der Genossenschaft an und absolvierte sein Studium in weiterer Folge berufsbegleitend. Während seines Praktikums bekam er Einblick in Züchtung und Feldarbeit.

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Disponent und Prokurist (seit Juni 2021) konnte er zahlreiche Kontakte sowohl im Inals auch Ausland knüpfen und pflegen und bringt somit die besten Voraussetzungen mit, um die Geschäfte der NÖ Saatbaugenossenschaft zu führen.

