Zeit für neue Generation: Abschied als Bürgermeister

Fast zeitgleich mit seiner Pensionierung bei der Saatbau-Genossenschaft kündigte Manfred Herynek auch seinen Rückzug aus der Politik an. „Ich blicke auf eine schöne Zeit als Bürgermeister zurück. Die Zeiten haben sich immer gewandelt, es gab Krisen, Umbrüche und Aufschwünge. Daher wünsche ich meinem Nachfolger bereits jetzt schon alles Gute und einen positiven Blick in die Zukunft“, erklärte Manfred Herynek nach seiner letzten Gemeinderatssitzung. „Ein großes Netzwerk ist in all den Jahren entstanden. Ich bedanke mich daher bei der Gesellschaft und der Öffentlichkeit für die gute Zusammenarbeit und den regen Austausch. Die Zeit in der Gemeinde Windigsteig für eine neue Generation ist gekommen.“

Herynek ist seit 2010 Bürgermeister der Marktgemeinde Windigsteig und erhielt bei drei Gemeinderatswahlen regen Zuspruch aus der Bevölkerung.

Zahlreiche Investitionen wurden getätigt

Neben den laufenden Tätigkeiten und Investitionen, wie Instandhaltungsarbeiten, Kanalbau, Umrüstung auf LED-Beleuchtung usw., sind auch weitere größere Projekte umgesetzt worden, die Erwähnung finden sollten:

Mustersanierung des Volksschul- und Kindergartengebäudes: Das Gebäude entspricht dem klima:aktiv Gold Standard. Die Sanierungskosten betrugen rund eine Million Euro.

Nach rund 30 Jahren wurde im Jahr 2018 eine neue Kläranlage in Windigsteig erbaut und in Betrieb genommen. Die Errichtung hat reibungslos funktioniert. Ein Budget in Höhe von 1,6 Millionen Euro wurde für den Neubau eingesetzt.

Im Jahr 2020 wurde ein neuer Wirtschaftshof in Windigsteig errichtet. Das Projekt wurde lange geplant und sorgfältig durchgeführt. Der neue Wirtschaftshof ist groß genug, um sämtliche Maschinen und Fahrzeuge unterzubringen. Außerdem wurden ein Aufenthaltsraum und eine großzügige Werkstatt eingeplant.

Siedlungserweiterung vorangetrieben

Zusätzlich wurde in der Amtszeit von Bürgermeister Herynek der Glasfaserausbau in der Marktgemeinde Windigsteig vorangetrieben.

Erfolgreich war die Siedlungserweiterung in Kottschallings – in kurzer Zeit konnten dort alle Bauplätze vergeben werden. Eine große Investition stellte auch die Siedlungs erweiterung „Am Sonnblick“ dar. Rund 20 Bauplätze am Rande von Windigsteig sind hier entstanden. Die Planung der Siedlung hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Die Grundflächen mussten von privaten Eigentümern abgekauft werden. Das passierte im Rahmen eines Zusammenlegungsverfahrens in Windigsteig.

Herynek erklärte: „Seitens der VP Windigsteig ist die Nachfolge geregelt.“ Anfang September werden in der kon stituierenden Gemeinderats sitzung die Wahlen und entsprechenden Ergänzungen erfolgen.

Der Gemeindeparteivorstand der VP Windigsteig wird Nikolaus Noé-Nordberg für das Bürgermeisteramt vorschlagen. Für das Amt des Vizebürgermeisters wird Maria Knoll vorgeschlagen. Michael Bartl soll als neuer Gemeinderat angelobt werden.

