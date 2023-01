IG Waldviertel: Infoveranstaltung mit Diskussions-Verbot

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Mit Verwunderung endete für einen Teil der Besucher die Informationsveranstaltung der IG Waldviertel zu möglichen Windparkanlagen im Bezirk. „Drei Windkraftprojekte im Bezirk?“ lautete die Überschrift zur Einladung am Donnerstag in den Stadtsaal. „Wo liegt die Energiezukunft des Bezirkes Waidhofen? Sind es Windkraftindustrieanlagen in den letzten geschlossenen Waldgebieten, oder liegt die Zukunft der Region in der Photovoltaik oder Biomasse?“

Diese Formulierung hätte durchaus eine offene Diskussion erwarten lassen, doch diese wurde nicht zugelassen. Als beim Vortrag von Jimmy Moser mit Argumenten gegen Windparkanlagen Fragen aus dem Publikum geäußert wurden, wurde erklärt, dass keine Fragen während der Veranstaltung zugelassen seien, diese können im Anschluss in Einzelgesprächen gestellt werden. Nachdem es im Laufe des Vortrags immer wieder zu Wortmeldungen im Publikum kam, wurde im bestimmten Ton geantwortet, dass die Regeln bekannt seien.

Keine generellen Windkraftgegner, aber gegen Windparks im Wald

Die IG Waldviertel ist eine Kooperation von Bürgerinitiativen, die laut ihrer Bezeichnung keine generellen Windkraftgegner, jedoch gegen Windparks im Wald seien. Thematisiert wurden die drei ausgewiesenen Windparkflächen im Bezirk: der Radlbachwald in der Gemeinde Waidhofen-Land, der Hardwald in den Gemeinden Thaya und Karlstein sowie die Wild in den Gemeinden Ludweis, Göpfritz und Brunn. Wobei im Radlbachwald noch keine Umwidmung der Gemeinde erfolgte und derzeit auch keine Pläne diesbezüglich bekannt sind. Gespräche gibt es derzeit über einen Windpark im Hardwald, Umwidmungen gibt es auch noch keine.

In der Wild läuft derzeit eine Umweltverträglichkeitsprüfung, deren Ausgang noch offen ist. In Niederösterreich sollen weitere 250 Windkraftanlagen entstehen, darum fürchtet die IG Waldviertel eine Ausweitung der Windparkzonen. Ihre Bedenken seien Lärmemission, Eisabfall, Schattenwurf, Brandgefahr, Gefährdung der Artenvielfalt und negative Auswirkungen auf Immobilienpreise und Tourismus.

Zustimmungen würden gekauft und Gefälligkeitsatteste ausgestellt

Allgemeinmediziner und Obmann der Umweltorganisation „Pro Thayatal“, Manfred Maier zweifelte in seinem Vortrag an der strengen Prüfung bei den Genehmigungsverfahren. Er stellte unter anderem intransparente Verfahren in den Raum, bei denen eine Beteiligung der Öffentlichkeit verhindert werde. Zustimmungen von Gemeinden und Grundstückseigentümern würden gekauft, und die Gutachten seien Gefälligkeitsatteste. Auf Medien, Bezirkshauptmannschaften und das Landesverwaltungsgericht würde politischer Einfluss ausgeübt.

Schwere Vorwürfe, die im Plenum unwidersprochen stehen blieben, da keine Gegendarstelllungen zugelassen wurden.

