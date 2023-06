IG Waldviertel wettert gegen Windkraftzonen in Groß Siegharts

Die polarisierenden Windkraft-Diskussionen sind jetzt auch in Groß Siegharts und Dietmanns wieder endgültig angekommen. Im März wurde im Sieghartser Gemeinderat die Einreichung für eine Zonierung am Predigtstuhl und dem Sieghartsberg beschlossen (die NÖN berichtete). In Dietmanns wurde nun von der IG Waldviertel zur Infoveranstaltung geladen. Schließlich liegen die beiden angedachten Windkraft-Zonen direkt nördlich und südlich der kleinen Gemeinde. Vertreter der Gemeinde Groß Siegharts oder der beiden Betreiber-Firmen „W.E.B.“ und „ImWind“ waren nicht vor Ort.

Jimmy Moser brachte dabei die bekannten Argumente gegen die Windkraft im Waldviertel an. Schattenwurf, Lärm, wenig Wind in der Region und ein negativer Effekt auf den Tourismus kratze nur an der Oberfläche. Ebenso betonte er, dass der Stromverbrauch in Österreich rückläufig und der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas mit einem Anteil der Windkraft von 1,7 Prozent am Bruttoinlandsverbrauch sowieso nicht möglich sei. Allem voran würde man damit aber den Lebensraum für die Bürger einschränken und die Wälder und damit das Klima schädigen. „Das Klima soll mit Windkraft gerettet werden indem wir unseres damit zerstören“, betonte Moser und kritisierte ebenso die Vorgehensweise der Gemeinde Groß Siegharts, da die Nachbargemeinden zum Vorhaben nicht informiert wurden.

Bürgermeister Ulrich Achleitner, der laut eigener Aussage nicht eingeladen war, weist die Kritik auf Anfrage der NÖN zurück: „Die Zonierung ist reine Gemeindesache und alles lief rechtens ab.“ Ebenso sieht er viele der Argumente der IG Waldviertel als „Hanebüchen“. „Es heißt immer, wir brauchen den Strom nicht, was totaler Blödsinn ist. Wir brauchen viel und in Zukunft noch viel mehr, denn wir wollen alle elektrisch fahren und mit Wärmepumpen heizen“, meint Achleitner.

Eine Vereinbarkeit zwischen Windrädern in Waldgebieten und Naturschutz verspricht währenddessen die W.E.B.. „Bei der Detailplanung und im Zuge des Genehmigungsverfahrens werden wir uns intensiv damit auseinandersetzen, wie wir Klima- und Naturschutz bestmöglich verbinden. Die Genehmigungsbehörden prüfen alle Maßnahmen sehr genau und geben nur dann ihre Zustimmung, wenn alle Auflagen erfüllt sind“, betont Pressesprecherin Beate Zöchmeister.

Der Predigtstuhl sei eben deswegen ausgewählt worden, weil er zu den windreichsten Orten des Waldviertels zähle. „Die Windräder würden – ähnlich wie in Grafenschlag bei Zwettl – so hoch sein, dass der Wind über dem Wald abgeerntet wird“, meint Zöchmeister.

In Dietmanns werden jedenfalls bereits Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Eine Ende der Diskussionen ist noch lange nicht in Sicht.