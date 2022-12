Waidhofen: Ein Auftrag an die Tanzbeine

Werbung

Partystimmung wie schon lange nicht mehr gab es am Samstag im Igel. Der Folk Club veranstaltete erstmals ein Winter-Musikfest mit drei Bands im Programm. Das Warm-Up machte ab 16 Uhr eine Jam Session mit den Bands des Festivals. Der erste offizielle Act war der Funk-Geheimtipp „Slicks“ mit starker lokaler Besetzung. Die Cousins Joachim, Paul und Christoph Kainz aus Waidhofen schlossen sich mit Victoria Naglmair aus Schrems und Bassist Jakob Haumer aus Weitra zu einer dynamischen Funkband zusammen, die den Brückenschlag zu Jazz und Pop schafft und dabei Musik vom Feinsten bietet.

Die junge Waldviertler Band „Slicks“ interpretiert bekannte Songs neu. Foto: Gerald Muthsam

Die Kainz-Cousins waren zuvor schon in einer Jazzband von Musikschullehrer Philipp Gruber, die auch Funk spielte. Geprägt hat sie jedoch die US-Band „Vulfpack“, bei der sie Funk so richtig kennenlernten. „Slicks“ spielen Coverversionen, wobei die Songs neu interpretiert und arrangiert werden und somit ihren eigenen Stil erhalten.

Botschaft: Musik kann vielfältiger sein

Gegründet wurde die Band 2021 mitten in der Pandemie. „Es hatte eine Auftrittsmöglichkeit für uns gegeben“, erzählen die drei Kainz-Cousins, „doch zu dritt war die musikalische Umsetzung zu schwer. Die Idee war eigentlich, für diesen einen Auftritt noch eine Sängerin zu holen, und das ist dann so geblieben.“ Funk ist nicht unbedingt die Musikrichtung, die von jungen Leuten gespielt wird - die fünf Musiker sind zwischen 17 und 21 Jahre alt – doch diese Musik ist ihnen ein Anliegen. „Die Band ist unser Hobby und unsere Leidenschaft, und wir wollen das spielen, was uns richtig Spaß macht“, erklären sie. „Unsere Botschaft soll auch sein, dass Musik interessanter und vielfältiger sein kann als nur irgendwelche Elektrobässe oder Radio-Einheitsbrei.“

Eine erfrischende Einstellung. Bitte weiter so.

Lyrik mit Live-Musik umsetzen

Die „Pumn de Țărână Band“ lieferte einen eigenwilligen Stil aus Balkan-Rap-Jazz-Rock. Foto: Gerald Muthsam

Die zweite Band des Abends „Pumn de Țărână Band“ lieferte einen eigenwilligen Stil aus Balkan-Rap-Jazz-Rock. Die Prämisse lautet, Rap und Lyrik mit facettenreicher Live-Musik umzusetzen. Geschickt entzieht sich die so entstehende Musik einer klaren Kategorisierung und oszilliert spielerisch zwischen lyrischer Ästhetik, Balkan-Tänzen, zeitgenössischem Jazz und subtilen Hiphop-Rhythmen. Dieser Zugang spiegelt sich auch in den Texten wider, welche geprägt sind durch kontrastierende Qualitäten wie real/surreal und extrovertiert/kontemplativ. Beinhaltete das Debüt-Album „Muza din Hostel Costel“ noch ausschließlich rumänische Texte, so werden die nächstfolgenden Releases erstmals auch in deutscher Sprache konzipiert. Weil der Bandname jedoch so schwer aussprechbar ist, spielten sie zum letzten Mal unter diesem Namen. Ab jetzt nennen sie sich „Pratze“.

Motto: Menschen zum Tanzen bringen

„The dancefloor is on fire“ hieß es bei „Erwin & Edwin“. Electro-Brass-Superpower versprüht die Band mittlerweile schon seit fast neun Jahren auf über 200 Bühnen. Nach über einem Jahr Tanzflächenpause erfindet sich die Band nun wieder neu. „Back to the Roots“ heißt die Devise: Wie in den Anfangsjahren tanzt man wieder zu viert auf der Bühne herum. Musikalisch kann auf ein großes Repertoire zurückgegriffen werden, eine „Greatest-Hits-Show“ könnte man sagen. Und es ist auch Neues im Entstehen. Zum zehnjährigen Jubiläum muss man schließlich was zu bieten haben. In Genres lassen sich „Erwin & Edwin“ allerdings immer noch nicht zwängen. Ihre Mission lautet seit Anfang an: Mit einzigartigem Electro Brass Menschen aller Art zum Tanzen zu bringen. Das ist ihnen auch gelungen. Danke dafür.

