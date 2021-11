Bezirk Waidhofen/Thaya: Erster Einsatz für die Räumfahrzeuge

Der Wintereinbruch am Wochenende forderte den Einsatz aller Schneeräumfahrzeuge der Straßenmeistereien im Bezirk. In Dobersberg begann man am Freitag um 10 Uhr mit zwei Fahrzeugen die Salzstreuung. Kurz nach Mittag waren dann alle Fahrzeuge zum Schneeräumen unterwegs. Am Samstag wurde schon ab 3 Uhr gestreut, am Sonntag musste wieder geräumt werden. Gröbere Vorfälle gab es zum Glück nicht, zwischen Riegers und Göpfritzschlag seien zwei Pkw von der Fahrbahn abgekommen.

Ähnlich verlief es in Raabs. Hier hat man schon am Freitag kurz nach 8 Uhr gestartet. Ein Unfall ereignete sich auf der L 52 zwischen Tröbings und Klein-Ulrichschlag. „Den einen oder anderen kleinen Ausrutscher dürfte es laut Schneespuren noch gegeben haben, wobei wahrscheinlich kein Personen- oder Sachschaden entstand“, berichtet Straßenmeister Rainer Hubmayer.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

In Waidhofen verlief der erste Einsatz ebenfalls ohne Komplikationen. Auch hier war man jeden Tag mit der kompletten Mannschaft inklusive der Frächter im Einsatz. Einen kaputten Leitpflock bemerkte man, der vermutlich durch einen Klein-Lkw beschädigt wurde.

Salz und Splitt: Die Lager sind voll

Die Straßenmeistereien sind auf jeden Fall gut gerüstet für den Winter. „Unsere Lager sind voll“, berichtet der Dobersberger Straßenmeister Norbert Pölzl. „Wir haben circa 900 Tonnen Salz und 5.000 Tonnen Splitt eingelagert. Normalerweise kommen wir mit dieser Menge durch den Winter, es wird aber trotzdem immer wieder nachgeliefert.“ Der Standort hat fünf eigene und drei Frächterfahrzeuge im Einsatz. Der Streifendienst ist zwischen 2 Uhr Früh bis Mitternacht unterwegs. 18 Leute sind in Bereitschaft und permanent verfügbar.

Von der Straßenmeisterei Raabs wurden letzte Vorbereitungen, wie das Aufstellen von Schneewänden und Schneestangen getroffen. Streusalz und Splitt sind mit 1.400 Tonnen Salz und 9.000 Tonnen Splitt zur Genüge eingelagert. „Das ist überall mehr als der Jahresverbrauch, wir sind damit absolut krisensicher“, betont Straßenmeister Rainer Hubmayer. „Auch bei uns wird nachgeliefert, denn wir trachten im Sinne der Wirtschaftlichkeit danach, die Lager voll zu haben, um entsprechend günstig einzukaufen.“ Im Gebiet Raabs sind bei einem Volleinsatz auf 247 Kilometer Straßen, zehn Fahrzeuge unterwegs. Pro Woche sind 22 Mitarbeiter von gesamt 44 im Dienst.

„Bei uns sind die Lager auch bummvoll“, berichtet Straßenmeister Martin Hiemetzberger aus Waidhofen. „Die Fahrzeuge sind gerüstet und wir stehen Gewehr bei Fuß. In Waidhofen sind 600 Tonnen Salz und 10.000 Tonnen Streumaterial eingelagert. „Mit dem Salz werden wir nicht ganz durchkommen und werden noch etwas brauchen.“ Bei einem durchschnittlichen Winter würde es reichen, aber man müsse auch immer wieder Salz nachbestellen, da sie einen Holzsilo hätten. Der müsse immer voll sein, weil sonst das Holz austrocknen und damit undicht würde, oder der Silo sogar zusammenfallen könne. 45 Mann sowie drei Lkw, zwei Unimogs und vier Frächter sind bei der Straßenmeisterei Waidhofen einsatzbereit.

Corona-Maßnahmen abhängig von Impfquote

Etwas anders gestalten sich heuer die Covid-Maßnahmen. Im Vorjahr setzte man beim Schutz gegen Corona-Infektionen auf getrennte Teams. Heuer braucht es bei einer Impfquote von über 70 Prozent des Personals keine Trennung.

„Dobersberg ist bei rund 82 Prozent Durchimpfungsrate“, freut sich Pölzl. „In den Innenräumen, am Lagerplatz und im Auto müssen jedoch FFP2-Masken getragen werden.“

Über einen Impfstatus von 81 Prozent freut sich auch der Raabser Straßenmeister Rainer Hubmayer in seinem Team: „Wir sind da ganz gut unterwegs.“ In Waidhofen sei man an einer Impfquote von 70 Prozent knapp dran, aus Sicherheitsgründen habe man deshalb das Personal in den Innenräumen getrennt.