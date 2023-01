Bezirk Waidhofen/Thaya: Kunden buchen kürzere Urlaube

„Schifoan ist des Leiwaundste“ singt schon Wolfgang Ambros in seiner 1976 veröffentlichten Skifahrerhymne. Doch seither hat sich einiges getan auf Österreichs Skipisten. Auch im Bezirk Waidhofen scheinen die Investitionen in die Skilifte in Ulrichschlag und Riegers angesichts immergrüner Abfahrtsstrecken mittlerweile vergebens zu sein. Wohin zieht es die Winterurlauber in diesen Tagen?

„Wir bieten Anfang Februar eine Fahrt nach St. Michael im Lungau an“, erklärt Martina Rieder von Waldviertel Reisen in Weikertschlag. Die Nachfrage nach der Urlaubsmöglichkeit in den Semesterferien sei bereits gegeben. „Es kommt natürlich auf das Preis-Leistungs-Verhältnis an. Was wir schon bemerken, ist dass die Kunden in diesem Jahr eher kürzere Urlaube buchen. Vier bis fünf Tage sind in Ordnung. Eine ganz Woche ist den meisten zu teuer“, gibt Rieder zu bedenken. Grundsätzlich würden die Skifahrer ihre Quartiere jedoch eher privat buchen, nicht über das Reisebüro. Thermenfahrten oder ähnliches würde erst ab April im Angebot stehen. „Hier haben wir auch ein kombiniertes Angebot zwischen Therme und Radreise, das gerne gebucht wird.“

Hochpreisige Angebote und Fernreisen sind Thema

Der klassische Winterurlaub wird auch im Reisebüro Frank in Waidhofen nicht gebucht. Geschäftsführer Christoph Wurz bestätigt die Aussage seiner Kollegin: „Skiurlaube buchen die meisten Winterbegeisterten privat, wir sind jedoch mit der Nachfrage nach unserem Angebot durchaus zufrieden.“ Das Winterangebot bei Frank Reisen beinhaltet zum Beispiel eine Ski- und Schneeschuh-Safari in Südtirol. Seit vielen Jahren zählt auch eine Skireise nach Südtirol zu den Klassikern.

Diese wird Anfang März angeboten. Als Gegenpol zum Winterurlaub werden Kreuzfahrten stark nachgefragt. „Hier sind es vor allem die hochpreisigen Angebote, die die Reisenden interessieren. Auch Fernreisen, etwa nach Thailand, sind immer wieder ein Thema.“ Laut Wurz sei zwar der Stand vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht worden, man könne jedoch mit der Buchungslage generell zufrieden sein.

Wintersport im Bezirk Zwettl noch möglich

Trotz der widrigen Witterungsverhältnisse sind die Lifte im Schidorf Kirchbach (Bezirk Zwettl) nach wie vor in Betrieb, und das auch mit sehr zufriedenstellender Auslastung, wie Franz Jahn, Obmann und Geschäftsführer des Schidorfs, bestätigt. „Wir sind seit 16. Dezember in Betrieb, konnten alle Skikurse und auch ein paar Rennen wie geplant durchführen, mussten nie etwas verschieben“, schildert Jahn, der zuversichtlich in die kommenden Wochen blickt: „Die Piste ist natürlich etwas in Mitleidenschaft gezogen, aber in den nächsten Tagen soll es wieder kälter werden.“

Darauf hofft auch Karl Kuchelbacher vom ESV Zwettl, der den beliebten Eislaufplatz betreut. „Der Eislaufplatz ist nach wie vor in Betrieb, und wir haben geplant, ihn auch bis zu den Semesterferien offen zu lassen – außer das Wetter spielt überhaupt nicht mit“, so Kuchelbacher, der auch von sehr zufriedenstellenden Besucherzahlen spricht, obwohl der Platz in den Weihnachtsferien an zwei bis drei Tagen aufgrund der hohen Temperaturen geschlossen werden musste.

„Die Energiekosten sind natürlich ein Wahnsinn, aber wenn es irgendwie geht, möchten wir den Kindern das Eislaufen bis zu den Semesterferien ermöglichen“, bekräftigt Kuchelbacher, der mit Spannung auf die Energiekostenabrechnung vom Dezember wartet.

Bezirk Gmünd: Sperre wegen Schneemangel

In der ersten Ferienwoche wurden 120 Kinder bei den Skikursen am Arra in Harmanschlag (Bezirk Gmünd) verzeichnet. „Die Kurse nach Silvester waren auch ausgebucht, aber mangels Schnee ging das nicht mehr“, sagt Peter Weinberger von den Arra-Liften: „Bei der extremen Kälte vor Weihnachten konnten wir eine Schneedecke mit bis zu 90 Zentimetern anlegen. Diesen hat es dann bei der extremen Wärme komplett weggeputzt.“ Weinberger bleibt trotzdem optimistisch, denn: „Wir wissen, dass Skifahren ein beliebtes Hobby ist, und wir hoffen auf die Semesterferien.“

„Auch wir mussten mit Silvester die Lifte abstellen“, betont Wolfgang Landl von den Aichelbergliften in Karlstift: „So schlimm wie heuer war es noch nie. Wir hatten in der Silvesternacht am Berg oben elf Grad, eine Nacht davor sogar 14 Grad. Der Wind hat zusätzlich brutal geblasen. Da kannst du keine Piste halten.“ Sobald es wieder kälter wird oder schneit, sei man am Aichelberg schnell für den Liftbetrieb bereit, verspricht Landl: „Obwohl man in manchen Teilen des Bezirks oft nicht glauben kann, dass bei uns Skifahren möglich ist.“

