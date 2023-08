Windkraft: SPÖ kritisiert Alleingang

Nicht auf sich sitzen lässt die SPÖ den Vorwurf, in der Windkraft-Debatte in Groß-Siegharts unehrlich zu agieren.

Denn während Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP) die Volksbefragung aus dem Jahr 2013 zur Errichtung von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet aus Sicht der SPÖ als eine Art „Blankoscheck“ verwendet, fodert die SPÖ eine differenzierte Betrachtungsweise. Die Fragestellung der Befragung lautete zwar: „Sollen im Gemeindegebiet von Groß-Siegharts Windränder errichtet werden?“, man müsse dazu aber wissen, dass es zu diesem Zeitpunkt keine anderen Potentialflächen als den Predigtstuhl gab, da diese erst rund ein halbes Jahr später von der IG Windkraft vorgestellt worden sind. „Es ist von der ÖVP Groß-Siegharts vermessen, sich heute mit der Fragestellung vom März 2013 die Legitimation für ein Projekt zu nehmen, welches es zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht gegeben hat. Wenn, dann kann hier Unehrlichkeit attestiert werden“, stellt SPÖ Gemeindeverbandsvorsitzender Kurt Lobenschuss klar.

Kurt Lobenschuss ist Bezirksobmann des SPÖ-Gemeindevetreterverbandes. Foto: privat

Das Land NÖ habe dann den Bau der Windräder am Predigtstuhl gestoppt. Die Gemeinde bat den zuständigen Landesrat Stephan Pernkopf, diesen Beschluss zu revidieren. Im Herbst 2013 sei im Zonierungsplan erstmals der „Sieghartsberg“ aufgetaucht. Um einen Wildwuchs zu verhindern, beschlossen damals alle 15 Gemeinden im Bezirk über die Kleinregion „Zukunftsraum Thayaland“, sich auf drei Flächen zu konzentrieren: Predigtstuhl, Japons-West und die Wild. Der Radlbachwald in der Gemeinde Waidhofen-Land und der Pfingstbühel in Karlstein wurden als Reserveflächen ausgewiesen. Der Sieghartsberg und Ludweis-Aigen wurden als Standorte ausgeschlossen.

Lobenschuss: Kleinregion gehört vorher gefragt

Dieser 2014 gefälllte Kleinregionsbeschluss stehe – da bisher keine Abänderung erfolgte – bis heute, merkt Lobenschuss an. Achleitner würde daher einen Alleingang an der Kleinregion vorbei setzen. „Die richtige Vorgehensweise wäre gewesen, vorher in der Kleinregion darüber zu sprechen, ob der Beschluss aufgrund der geänderten Umstände neu gefasst und geändert werden muss, wie die einzelnen Gemeinden zum Sieghartsberg als Standort von bis zu 15 Windrädern stehen und wie man die Einnahmen daraus auf die Gemeinden aufteilen soll“, betont Lobenschuss. Es könne nicht sein, dass Groß-Siegharts als einzige Gemeinde die Zahlungen der Betreiber kassiere und die übrigen Gemeinden zwar die Windräder teilweise in direkter Nachbarschaft stehen hätten, davon aber nicht profitieren würden.

Besonders wichtig ist Lobenschuss in der Diskussion die Abgrenzung von der IG Waldviertel: „Wir befürworten den Standort Predigtstuhl und setzen uns dafür ein, dass dort Windkraftanlagen gebaut werden können. Die IG Waldviertel lehnt hingegen Windkraft kategorisch ab. Was wir nicht wollen ist, dass über einen gültigen Kleinregionsbeschluss und andere Gemeinden einfach drübergefahren wird“, hebt Lobenschuss hervor.

„Als GVV-Obmann möchte ich mich hier auf Schärfste gegen den Vorwurf der Unehrlichkeit verwehren. Es wurde und wird an den Fakten und den Menschen vorbeigearbeitet. 15 Bürgermeister fällten 2014 den richtungsweisenden Beschluss, die Windkraft im Bezirk zu reglementieren – nur der einzige SPÖ-Bürgermeister und die gesamten Gemeinderäte der SPÖ können sich daran erinnern – man darf sich fragen, warum das so ist“, wirft Lobenschuss auf.

Achleitner: Geld kommt auch der Region zugute

Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP) betrachtet sein Handeln auf Grundlage der Volksbefragung weiterhin als legitim. Den Vorwurf, nicht mit den Gemeinden im Zukunftsraum gesprochen zu haben, weist er zurück: „Wir haben das freilich besprochen. Der Beschluss zur Beschränkung der Standorte ist zehn Jahre her, wir haben heute ganz anderen Vor-aussetzungen vor dem Hintergrund der Energiewende, und bei der Besprechung gab es keine große Ablehnung.“

Bürgermeister Ulrich Achleitner sieht sich mit seiner Interpretation der Befragung im Recht. Foto: Michael Schwab

Auch dass nur Groß-Siegharts von den Windrädern profitieren würde, sei falsch. „Ein Teil der Einnahmen wird in der Region aufgeteilt. Dazu gibt es einen Schlüssel, der vom Zukunftsraum vereinbart wurde“, klärt Achleitner auf. Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Groß-Siegharts stehe für ihn das Wohl der Bürger der Stadt an erster Stelle. Und über die Erneuerbare Energiegemeinschaft sei es möglich, dass der ganze Bezirk – Haushalte und Industrie – bei einem entsprechenden Windkraftausbau über Stromkontingente von einem niedrigeren Strompreis profitiere. „Schauen wir uns an, was die Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt“, will Achleitner das Tempo aus der Diskussion nehmen.