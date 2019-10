Die Schüler wurden in drei Gruppen eingeteilt, die mit ihren Lehrern die Betriebe besuchten und anschließend in der Gruppe möglichst viele Fragen zu den Firmen richtig beantworten mussten. Die Tour dauerte zwei Schultage.

Das Ziel der Rätselrallye, die heuer zum achten Mal stattfand ist, den Jugendlichen einen Einblick in die Vielfalt der Wirtschaftsbetrieb vor Ort zu geben. Das passt gut zum Berufsorientierungs-Schwerpunkt der Schule: Schon in der dritten Klasse werden beim „Begabungs-Kompass“ am WIFI-Gmünd mit Tests die individuellen Stärken der Schüler festgestellt. Von der Wirtschaftskammer gibt es wichtige Infos über die Lehre, und mit dem AMS absolvieren die Schüler auch ein Bewerbungstraining. „Wir Wirtschaftstreibende haben die Verantwortung, die Jugendlichen bei ihrer Berufsentscheidung zu unterstützen“, betont der Obmann der Vitiser Wirtschaft, Martin Scharf.

Durch die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft werde den Schülern eine breite Entscheidungsgrundlage geboten, die nicht nur mögliche weiterführende Schulen, sondern auch die Vielfalt an Lehrberufen umfasst.

Am Donnerstagvormittag wurden die Leistungen der Gruppen prämiert: Der Sieg ging mit 1.311 Punkten an die Gruppe „Herbstwind“, auf Platz zwei folgten die „Wifzaks“ mit 1.287,5 Punkten, auf Platz drei die „Gummibärenbande“ mit 1.235,5 Punkten.