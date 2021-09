Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise war es nicht möglich die Gewinner aus der WKNÖ-Kampagne „Mutmacher – Chancen durch Kreativität“ persönlich zu ehren. Diese wurde jetzt beim Betriebsbesuch der Weberei Herka Frottier von WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker mit einer Überreichung der „Mutmacher-Siegertrophäe“ an den Geschäftsführer Thomas Pfeiffer nachgeholt, wie die Wirtschaftskammer in einer Aussendung am Donnerstag bekanntgab.

"Der Sieger der Kategorie Gewerbe und Handwerk punktete mit der Idee, den Produktionsausfall von Handtüchern, aufgrund von Corona-bedingter Bestellrückgänge aus der Hotellerie, durch die Produktion von MNS-Masken zu erweitern. Für diese Masken wurde ein eigenes Baumwollgewebe entwickelt", so die WKNÖ in der Aussendung.

Positive Kundenresonanz über den neuartigen Stoff habe das Produktsortiment rasch von Masken auf Jumpsuits, Bademäntel und Schlafmasken wachsen lassen. Angeboten werde diese Kleidungsserie unter dem Modellabel SAROM und erfreue sich großer Beliebtheit.

Mutmacher-Erfolgsgeschichten vor den Vorhang geholt

„Dieses Beispiel zeigt wie wichtig es ist, Unternehmen mit ihren Erfolgsgeschichten vor den Vorhang zu holen: Mut macht Mut, deshalb war es der Wirtschaftskammer Niederösterreich ein großes Anliegen, unter dem Slogan Mutmacher - Chancen durch Kreativität niederösterreichischen Unternehmern aufzuzeigen, welches Erfolgspotenzial in mutigen Entscheidungen steckt“, so WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Herka-Geschäftsführer Thomas Pfeiffer freut sich sehr über die Auszeichnung: „Die Produktentwicklung hat zu Beginn der Krise in unserem Team für positive Stimmung und Motivation gesorgt und letztendlich zu einem überzeugenden Produkt geführt. Da uns unsere neue Linie sehr am Herzen liegt war es uns wichtig sie zu präsentieren und im besten Fall auch andere Unternehmen damit zu motivieren.“

Die Kampagne „Mutmacher – Chancen durch Kreativität“, initiiert von der WKNÖ in Zusammenarbeit mit dem Kurier, gibt der Aufbruchsstimmung niederösterreichischer Betrieben ihre Bühne: In fünf Kategorien haben Unternehmen ihre Ideen und Projekte unter dem Motto "Chancen durch Kreativität" eingebracht. Aus insgesamt 100 Einreichungen wurden die Innovationskraft von einer hochkarätig besetzen Jury ausgewählt.