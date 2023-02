Zukunftsfitter Standort Waidhofen/Thaya

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Rund 120 Gäste folgten der Einladung zum regionalen Wirtschaftskammer NÖ-Neujahrsempfang in die Bezirksstelle Waidhofen. Der blau-gelbe Unternehmergeist ist trotz der aktuellen Energiepreise und der schwierigen Versorgungslage ungebrochen.

„Niederösterreich ist und bleibt ein zukunftsfitter Wirtschaftsstandort – das beweisen auch die rund 4.500 Kontakte zu unseren Mitgliedern. Die Bezirksstelle Waidhofen der Wirtschaftskammer NÖ ist der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region“, betonte Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter. Eine besondere Rolle nahmen dabei neben rechtlichen Anfragen und Gründerberatungen insbesondere die Themen Energie, Fachkräftemangel, Digitalisierung und Förderungen ein, bilanzierte Böhm-Lauter beim traditionellen Neujahrsempfang der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen, der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattgefunden hat.

Stabile Rahmenbedingungen

Vor dem Hintergrund der aktuell herausfordernden Zeiten betonte WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser bei seinem Besuch die Schlüsselrolle der Bezirks- und Außenstellen: „Niederösterreich ist ein attraktiver Standort mit stabilen Rahmenbedingungen. Damit das auch so bleibt, sorgen auf lokaler Ebene die 23 Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer Niederösterreich - als regionale Ansprechpartner Nummer Eins für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer - mit ihrem direkten Draht zu den Behörden und Anlaufstellen vor Ort für die gute Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und den Sozialpartnern. So unterstützen wir unsere Betriebe dabei in den Regionen die Wertschöpfung zu sichern, für Arbeitsplätze zu sorgen und Lebensqualität sowie Wohlstand in unseren Orten zu schaffen.“

Die Gastgeberin Marlene Böhm-Lauter freute sich, dass unter den Gäste neben WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser und vielen Unternehmern auch Bezirkshauptfrau Manuela Herzog, zahlreiche Bürgermeister und Vertreter der Behörden, Sozialpartner, Institutionen und Schulen waren.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.