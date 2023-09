Feuerwehr Waidhofen übte mit Seilwinde und Hebekissen

Als Vorbereitung für die kommende Monatsübung wurde mit der Mannschaft der richtige Einsatz von Seilwinde und Hebekissen geübt. Als Übungsobjekt stand ein LKW am Gelände der ehemaligen Mülldeponie zur Verfügung. Als erster Schritt der Übung musste der LKW auf die linke Fahrzeugseite umgelegt werden. Dazu wurden das Tanklöschfahrzeug und das Wechselladefahrzeug in Stellung gebracht und die Seilwinden entsprechend am Fahrzeug angeschlagen.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse im Bereich des Übungsfahrzeuges mussten sich die Führungskräfte vor Ort einen Plan zu Recht legen, wie die Einsatzfahrzeuge aufgestellt und die Seilwinden am Fahrzeuge angeschlagen werden sollen. Im Zusammenspiel beider Seilwinden konnte das Schwerfahrzeug in Folge langsam umgelegt und damit für die eigentliche Übung vorbereitet werden.

Anschließend galt es den LKW wieder auf die Räder zu stellen. Dazu wurden Hebekissen eingesetzt, um den LKW auf einer Seite leicht anzuheben. Während mit der Seilwinde des Tanklöschfahrzeuges das Übungsfahrzeug langsam aufgestellt wurde, konnte die Sicherung des Fahrzeuges mit der Bergeseilwinde des Wechselladefahrzeuges durchgeführt werden.