Spatenstich für 24 Wohnungen und neue Polizeiinspektion am Hauptplatz

Die Reissmüller Bauges.m.b.H. errichtet eine Wohnhausanlage mit 24 Wohnungen und einer Polizeiinspektion am Hauptplatz in Vitis. Am Dienstag erfolgte der offizielle Spatenstich.

Errichtet wird die Anlage auf jener Fläche, die durch den Abriss der Häuser Hauptplatz 10 und 12 entstand (die NÖN berichtete).

Es entstehen Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnnutzfläche von 30 m² bis 105 m², wobei die Ein-Zimmer-Wohnungen vorrangig den ortsansässigen Firmen als Mitarbeiterwohnungen angeboten werden sollen. Sämtliche Wohneinheiten werden den Interessenten als frei-finanzierte Eigentumswohnungen angeboten.

Jeder Wohnung ist eine Außenfläche – entweder Garten, Balkon oder Loggia – sowie ein Kellerabteil und ein Pkw-Stellplatz im Freien zugeordnet. Zusätzlich stehen allgemeine Räumlichkeiten wie Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen zur Verfügung. Die allgemein zugängigen Bereiche des Gebäudes werden barrierefrei ausgestattet, ein Personenaufzug wird im Stiegenhaus eingebaut, über dieses werden alle Wohnungen erschlossen.

Die Wohnhausanlage inklusive der rund 305 Quadratmeter großen Polizeiinspektion Vitis im Erdgeschoß wird an das örtliche Fernwärmenetz angeschlossen und soll voraussichtlich bis Ende 2024 fertiggestellt werden.



Beim Spatenstich: Vizebürgermeister Hermann Lauter, Architekt Rudolf Schwingenschlögl, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Reissmüller-Geschäftsführer Richard Grün, der stellvertretende Leiter der Logistik-Abteilung der Landespolizeidirektion NÖ Gregor Birbaumer, Baumeister Albert Wilhelm, der Kommandant der Polizeiinspektion Vitis Patrick Paschinger, Planerin Tanja Pfeiffer und LPD NÖ-Baureferent Robert Liball. Foto: Michael Schwab

