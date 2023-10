HTL-Schüler absolvierten Praxistraining bei Pollmann

Im Rahmen eines Deep-Learning-Workshops verbrachten die dritten Klassen der Fachschule und HTL Mechatronik aus Karlstein einen lehrreichen Vormittag bei Pollmann, um sich praktisch mit den Themen Werkzeugbau, Simulation, Konstruktion, Spritzguss und Montage auseinanderzusetzen. Organisiert wurde der Workshop federführend von Andreas Greulberger (Leiter Innovation & Design) und Manuel Kohl (Leiter Werkzeugbau).

Personalleiter Helmut Grobbauer betont die Absicht, solche Workshops mit der HTL Karlstein künftig regelmäßig durchzuführen, „um den Schülern einen tiefen Einblick in die komplexen und herausfordernden Prozesse bei Pollmann zu gewähren und ihr Interesse an unserem Unternehmen noch weiter zu steigern.“ Das Feedback von Schülern, Lehrkräften der HTL sowie den involvierten Pollmann-Kollegen war durchwegs positiv. Einer erfolgreichen Weiterführung dieses Formates steht also nichts im Wege.

Technikinteressierte Jugendliche können die HTL Karlstein am 20. und 21. Oktober beim Tag der offenen Tür besuchen und sich informieren.