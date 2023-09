Was brauchen ältere Menschen zum Wohnen?

Unter dem Titel „Smartes Wohnen für Generationen“ fand am 31. August ein Workshop in Windigsteig statt.

Die Klima- und Energie-Modellregions-Managerin Christina Hirsch und Amtsleiterin und Beraterin Katrin Wurth ist es ein Anliegen herauszufinden, welche Bedürfnisse ältere Menschen in Bezug auf Wohnen im Alter haben und wie diese durch neue und smarte Technologien unterstützt werden können. Anhand von zwei fiktiven Charakteren wurden die Themen Assistenzsysteme, erneuerbare Energien sowie bauliche Maßnahmen im Zuge von Sanierungen oder Neubauten besprochen.

Adaptierungen rechtzeitig planen

Kernfrage war: Welche Maßnahmen und/oder Technologien sind notwendig, dass ältere Menschen so lange wie möglich und vor allem selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden leben können? Einer der am häufigsten genannten Punkte ist, dass man sich rechtzeitig Gedanken machen sollte, wie und wo Menschen ihren Lebensabend verbringen wollen, damit gegebenenfalls Adaptierungen im Haushalt rechtzeitig gemacht werden können.

Herausgekommen ist ein Sammelsurium an Ideen und Aspekten, welche zu einem Konzept zusammengefasst werden. Dieses wird regionalen Wohnbauträgern, Baumeistern sowie Architekten präsentiert, damit dieses essenzielle und zukunftsfähige Thema so früh wie möglich bei Planungen berücksichtigt werden kann.

Katrin Wurth ist neben ihrer Tätigkeit als Amtsleiterin der Gemeinde Windigsteig selbstständig tätig und berät Firmen, Vereine und Gemeinden rund um das Thema demographischer und struktureller Wandel.