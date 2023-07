Kautzener Schüler schnupperten bei Vereinen

An einer Englisch-Sprachwoche nahmen alle Schüler der dritten bis achten Schulstufe in der Volks- und Mittelschule Kautzen teil. In diesem Jahr waren Native Speakers der Organisation „Hello English!“ zu Gast, die den Kindern die englische Sprache spielerisch näherbrachten. Dabei stand das ungezwungene Sprechen im Vordergrund. Es wurden abwechslungsreiche Übungen gemacht, der Turnunterricht fand auf Englisch statt und die Schüler studierten kurze Sketche ein, die sie als Abschluss allen Kindern und Lehrern vorspielten.

Workshoptag in der Mittelschule Kautzen

Ein abwechslungsreicher Workshoptag wurde in der Mittelschule am letzten Schulmontag vor den Ferien abgehalten. Die Schüler konnten sich für zwei verschiedene Workshops entscheiden, dabei standen „Baseball“, „Tennis“, „Reiten“, „Ballspiele“ und „Brett- und Gemeinschaftsspiele“ zur Auswahl. Tatkräftige Unterstützung erhielt die Mittelschule vom Tennisverein Kautzen, dem Reitstall Wühl und dem Schremser Baseballverein Schremser Beers. Zwischen den Workshops gab es eine köstliche Jause, gespendet vom örtlichen Kaufmann.