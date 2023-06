Zoff um Kehrmaschine: Waldhäusl kritisiert fehlende Zahlen zu Kosten

Die beiden Straßenkehrmaschinen der Stadtgemeinde Waidhofen sind in die Jahre gekommen. Eine ist über 40 Jahre alt, die andere 22 Jahre. Eine Ausfallsicherheit ist nicht mehr gegeben, daher entschloss man sich zum Ankauf einer neuen Kehrmaschine, die dem neuesten Stand der Technik entspricht und mit einem Hydrostatantrieb anstelle eines konventionellen Getriebes ausgestattet ist. In der Stadtratssitzung vor der Gemeinderatssitzung hatte Gottfried Waldhäusl ein Nutzungskonzept für die neue Kehrmaschine gefordert und dieses auch erhalten, doch für den FPÖ-Stadtrat fehlte darin eine wichtige Zahl: die Kosten pro Betriebsstunde, um eine Gegenüberstellung mit einer Vergabe des Straßenkehrens an einen externen Dienstleister zu ermöglichen.

Waldhäusl: Kosten pro Betriebsstunde nicht im Konzept enthalten

Pro Jahr wird die Kehrmaschine rund 370 Stunden für die Stadtgemeinde im Einsatz sein. „Leider geht aus dem Konzept nicht hervor, ob eine externe Vergabe oder die Durchführung durch die Stadtgemeinde wirtschaftlicher wären, ob sich die Kalkulation ausgeht, wenn die Maschine nur 370 Stunden im Jahr genutzt wird, ob ein Einsatz für externe Kunden möglich oder nötig zu Finanzierung ist“, warf Waldhäusl dem zuständigen Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG Waidhofen) vor, und wollte von ihm die zugrundeliegenden Kosten pro Einsatzstunde erfahren.

Litschauer: Fragen besser ein paar Tage vor Sitzung stellen

Litschauer räumte ein, dass er die Zahlen nicht dabei habe. „Es wäre gut, wenn man sich rechtzeitig vor der Sitzung melden würde, wenn man Informationen braucht“, entgegnete Litschauer an Waldhäusl. Dann hätten die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Zeit, um die Unterlagen vorzubereiten. Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) wies darauf hin, dass die Stadtgemeinde 45 Kilometer zu kehren habe, und das so schnell wie möglich. Mit der neuen Kehrmaschine mit Hydrostatantrieb, der 35.000 Euro Aufpreis kostet, sei eine schnellere und feinstaubärmere Reinigung möglich. „Die Lieferzeit beträgt eineinhalb Jahre, in dieser Zeit können wir uns um externe Kunden bemühen“, merkte Ramharter an.

Waldhäusl wiederholte seine Frage nach den Stundenkosten, Litschauer wies erneut darauf hin, dass solche Frage besser einige Tage vor und nicht erst in der Sitzung gestellt werden sollten. „Soll ich jetzt deine Arbeit machen? Bist du völlig verrückt geworden? Das ist deine Verantwortung“, platzte Waldhäusl der Kragen. Jeder vernünftige Kaufmann habe die Kosten pro Einsatzstunden auf dem Tisch liegen, bevor er eine neue Maschine kauft. Bürgermeister Josef Ramharter griff in das zwischen Waldhäusl und Litschauer ausufernde Wortgefecht ein und mahnte zu einer sachlichen Diskussion.

Bürgermeister rechnet vor: Kosten rund 100 Euro pro Stunde

Ramharter stelle eine Ad-hoc-Kalkulation, basierend auf 370 Betriebsstunden pro Jahr durch die Stadtgemeinde, und 130 Stunden für externe Kunden, also 500 Stunden pro Jahr bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 20 Jahren auf. Das ergebe 10.000 Stunden, zu rund 40 Euro pro Stunde rein für die Abschreibung der Kehrmaschine. Dazu kämen rund 30 Euro Personalkosten pro Stunde, etwa 20 Euro für den Diesel und zehn Euro für Reparaturen und Wartungskosten. „Alles zusammen kommen wir so auf rund 100 Euro, extern am freien Markt kriegen wir die Stunde nicht unter 110 Euro“, rechnete Ramharter vor.

„Ihr seid immer beleidigt, wenn jemand nachfragt“, warf Waldhäusl dem Bürgermeister vor. „Wir können ganz sachlich ohne Schreiduelle diskutieren“, mahnte Ramharter erneut Disziplin ein. SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan wollte wissen, was mit den beiden alten Kehrmaschinen geschehen soll. „Wir werden versuchen, die über 40 Jahre alte Maschine zu verkaufen. Die 22 Jahre alte behalten wir“, antwortete Ramharter.

Nachdem die offenen Fragen geklärt waren, wurde abgestimmt. Der Kauf der neuen Kehrmaschine wurde einstimmig beschlossen.