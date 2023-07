Stadtgemeinde Raabs übergibt Ehrenzeichen

Anlässlich einer Festsitzung wurde der ehemalige Bürgermeister der Stadtgemeinde Raabs, Rudolf Mayer, mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde Raabs ausgezeichnet.

Rudi Mayer war 18,5 Jahre Bürgermeister von Raabs. In seiner Ära gab es viele positive "Highlights", welche in der Laudatio von Bürgermeister Franz Fischer ausgeführt wurden. "Wir wollen den erfolgreichen Weg fortsetzen und wie bisher lösungsorientiert, konstruktiv, und parteiübergreifend für unsere Bürger arbeiten,“ so der neue Bürgermeister Franz Fischer.

Für seine Verdienste als Otsvorsteher von Rossa wurde Gerhard Bauer die Ehrenmedaille der Stadtgemeinde Raabs verliehen. Er übte diese Funktion ca. 20 Jahre aus, in dieser Zeit gab es in Rossa zahlreiche Aktivitäten, für die er verantwortlich war.