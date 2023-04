W.E.B Windenergie: Anleihe erzielte Rekorderlös von 38 Millionen Euro

„Wir sind überwältigt vom großen Interesse an unserer jüngsten Unternehmensanleihe. Der Rekorderlös von rund 38 Millionen Euro beweist nicht nur eindrucksvoll die Attraktivität des von uns angebotenen Investments in Erneuerbare Energien. Er belegt auch das Vertrauen eines immer breiteren Investorenkreises in den Wachstumskurs der W.E.B“, sagt Finanzvorstand Michael Trcka.

Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier ergänzt: „Der große Erfolg unserer jüngsten Anleiheemission unterstreicht einmal mehr das wachsende Bewusstsein für die Dringlichkeit der Energiewende. Wir nutzen diesen kräftigen Rückenwind für die Intensivierung unseres Wachstumskurses im Windkraft- und Photovoltaikbereich.“

Basis für intensives Wachstum

Seit der Begebung der ersten Windkraftanleihe Österreichs im Jahr 2010 spielen die mittlerweile neun Anleiheemissionen der WEB Windenergie AG eine zentrale Rolle für die Finanzierung ihres Wachstumskurses. Wie zuvor investiert das Unternehmen auch den Emissionserlös aus der Anleihe 2023 in neue Kraftwerke und den Ausbau bestehender Anlagen.

Aktuell befinden sich Windparks und Photovoltaikanlagen mit einer Erzeugungsleistung von mehr als 170 Megawatt (MW) und einem Investitionsvolumen von rund 200 Millionen Euro im Bau bzw. stehen kurz vor Baustart. Sie erweitern die bestehenden 265 Kraftwerke der WEB Windenergie AG mit einer installierten Gesamtleistung von 596 MW.

