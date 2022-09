Raabs: Die Revolutionäre des Wienerlieds

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Poetisch bis drastisch, gefühlvoll bis ungezügelt, schwärmerisch bis bedrohlich, die Lieder des Wiener Akustik-Duos „Die Strottern“ erfüllen alle Attribute, so gegensätzlich sie auch sein mögen. Am Sonntag gastierten die Musiker mit ihrem Programm „Zeit wird’s!“ im Rahmen von Allegro Vivo auf der Burg Raabs. Schließlich war‘s ja auch an der Zeit, dass sie ins Waldviertel kommen, um uns mit ihren Großstadt-Liedern zu erheitern, zu begeistern und hinterrücks auch zu verstören.

Klemens Lendl an der Geige und David Müller an der Gitarre mixen Volkslied und Klassik, nehmen Anleihen beim Jazz, streuen ein Quäntchen Latin Music dazu und vertonen damit bevorzugt Texte des Wiener Dialektdichters Peter Ahorner zum Neuen Wienerlied. Da fährt dann der Fahrscheinkontrolleur in der „U1“ von Kagran nach Favoriten und verguckt sich heftig, aber aussichtslos in eine schöne U-Bahn-Passagierin, da wird in „Heazz & Haxn“ erst behauptet, dass dir der Wiener ka Haxl stellt, aber dann doch verraten, dass er dir’s ausreißt.

Die Frage, was denn das Vogal im Frühling „faluan“ hat, bleibt unbeantwortet, eine einfühlsame Schilderung, was die Menschen nachts in „Wean um hoiba fiere“ tun, regt zum Nachdenken an, das Lied „mei regnschiam“ erzählt, wie ein Mann auf seinen Fahrten mit der Straßen-, der Liliput- oder der Badener Bahn wiederholt von seinem Regenschirm verlassen wird.

Den Strottern ist es gelungen, das Wienerlied zu entstauben und musikalisch und thematisch in eine zeitgemäße Form umzukrempeln. Die Besucher waren begeistert und spendeten nicht enden wollenden Applaus, dem dann auch erwartungsgemäß mit drei Zugaben entsprochen wurde.

